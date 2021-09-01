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Türkiye'nin 2. Çeyrek büyüme rakamları açıklandı

01.09.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre; 2021 yılı 2.çeyrekte GSHY %21,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,9 arttı.

GSYH 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2021 yılı ikinci çeyreğinde %22,9 arttı

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %20,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılı ikinci çeyreğinde %59,9, ithalatı ise %19,2 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %59,9, ithalatı ise %19,2 arttı.

İşgücü ödemeleri 2021 yılı ikinci çeyreğinde %36,1 arttı

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,1, net işletme artığı/karma gelir ise %78,2 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %32,9 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %37,0 iken bu oran 2021 yılında %32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %42,8'den %49,8'e yükseldi.

BAKAN ELVAN'IN TAHMİNİ YÜZDE 8'Dİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi. Elvan açıklamasında, "Salgın sürecinde kapsamlı politikalar uyguladık. Türkiye ekonomisi sağın sürecinde büyümeye devam etti. Sanayi büyümenin motoru haline gelmiş durumda. 2021’in ikinci çeyreğinde üretim ihracat ve baz etkisinin katkısıyla yüzde 20 üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğünü gösteriyor. 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

İŞ DÜNYASININ BÜYÜME BEKLENTİSİ NEYDİ?

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen düşük cari açıkla bu yılın, yüzde 8'in üzerinde bir büyüme ile kapatılacağı öngörüsünde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da 2021'in ilk yarısında küresel ekonominin güçlü bir toparlanmaya sahne olduğunu belirterek, Kovid-19 aşılarının yaygınlaşması, salgın tedbirlerinin gevşetilmesi ve kısıtlamalardan etkilenen hizmet faaliyetlerinin normalleşmesiyle ikinci çeyrekte talep üzerindeki baskının azaldığını ifade etti. Bahçıvan açıklamasında, "Türkiye'nin 2020'deki yüzde 1,8'lik büyümenin ardından 2021'i yüzde 7'nin üzerinde güçlü bir büyümeyle kapatabileceğine işaret ediyor." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme performansı göstermeyi başaracağını ifade etti.

Yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yıla kıyasla sanayi üretiminde yüzde 41,1'lik, kapasite kullanım oranında yüzde 63,4'ten yüzde 75,9'a artış kaydedildiğini aktaran Avdagiç, burada baz etkisinden kaynaklanan bir ivmenin gözlendiğini söyledi. Avdagiç açıklamasında, "Salgın nedeniyle olağan dışı yeni bir durum yaşamazsak yılın genelinde yüzde 7 civarı bir büyüme rakamına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

MODDY'S TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini değiştirdi. Moody's'ten yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardığı bildirildi.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
uçuşu hazırız lütfen kemerlerinizi bağlayınız en azından çakılırken bir havamız olsun
Uzaya ne zaman köprü yapılacak.. Uzaya köprü yapılmazsa ben oy kullanmıcam:))
AVRUPA BİZİ KISKANIYOR YEĞENİMMM !!!

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