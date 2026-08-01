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Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

Akaryakıtta peş peşe gelen fiyat artışlarına bir yenisi ekleniyor. Motorinin ardından otogazın litre fiyatına da 2 lira 50 kuruş zam yapılması beklenirken, yeni fiyatların pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek
Şevket Taner Şahin

Motorin zammının ardından bu kez sıra LPG'ye geldi. Akaryakıt fiyatlarında zam furyası devam ediyor. Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki ivmelenme, akaryakıt tabelalarındaki rakamları tırmandırmayı sürdürüyor. 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına yansıyan 3 lira 71 kuruşluk zammın ardından, fiyatlamalarda yeni bir eşik aşıldı.

MOTORİN FİYATLARI 80 LİRAYI DA GERİDE BIRAKTI

Gece yarısı pompaya yansıyan bu yüksek oranlı artışla birlikte, üç büyükşehirde motorin fiyatları 80 lira sınırını geride bıraktı. Gerçekleşen güncellemelerin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 80,97 TL, Ankara’da 82,09 TL ve İzmir’de 82,37 TL seviyelerine ulaştı. Söz konusu dönemde benzin fiyatlarında ise 10 kuruşluk sınırlı bir artış kaydedildi.

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek 1

BU KEZ ZAM BEKLENTİSİ OTOGAZ’DA

Motorin grubuna yapılan artışın hemen sonrasında, piyasanın dikkati benzin ve LPG fiyatlarına odaklandı. Sektör kaynaklarından edinilen güncel bilgilere göre, sıradaki fiyat artışının otogaz grubuna yapılması öngörülüyor.

TABELALARA PAZARTESİ YANSIYACAK

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede otogaz fiyatlarında yeni bir artış yaşanacağını kamuoyuna duyurdu. Elde edilen son verilere göre, LPG/otogazın depo çıkış fiyatlarına litre başına 2 lira 50 kuruşluk bir zam uygulanması planlanıyor.

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek 2

Beklenen bu zammın, pazartesi gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıması bekleniyor.

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek 3

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Zam Otogaz Akaryakıt
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