Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

Motorin zammının ardından bu kez sıra LPG'ye geldi. Akaryakıt fiyatlarında zam furyası devam ediyor. Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki ivmelenme, akaryakıt tabelalarındaki rakamları tırmandırmayı sürdürüyor. 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına yansıyan 3 lira 71 kuruşluk zammın ardından, fiyatlamalarda yeni bir eşik aşıldı.

MOTORİN FİYATLARI 80 LİRAYI DA GERİDE BIRAKTI

Gece yarısı pompaya yansıyan bu yüksek oranlı artışla birlikte, üç büyükşehirde motorin fiyatları 80 lira sınırını geride bıraktı. Gerçekleşen güncellemelerin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 80,97 TL, Ankara’da 82,09 TL ve İzmir’de 82,37 TL seviyelerine ulaştı. Söz konusu dönemde benzin fiyatlarında ise 10 kuruşluk sınırlı bir artış kaydedildi.

BU KEZ ZAM BEKLENTİSİ OTOGAZ’DA

Motorin grubuna yapılan artışın hemen sonrasında, piyasanın dikkati benzin ve LPG fiyatlarına odaklandı. Sektör kaynaklarından edinilen güncel bilgilere göre, sıradaki fiyat artışının otogaz grubuna yapılması öngörülüyor.

TABELALARA PAZARTESİ YANSIYACAK

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede otogaz fiyatlarında yeni bir artış yaşanacağını kamuoyuna duyurdu. Elde edilen son verilere göre, LPG/otogazın depo çıkış fiyatlarına litre başına 2 lira 50 kuruşluk bir zam uygulanması planlanıyor.

Beklenen bu zammın, pazartesi gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıması bekleniyor.