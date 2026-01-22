FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin 60 ilinden daha büyük! Esenyurt göç rekoru kırdı

Yıllardır yoğun göç alan İstanbul’un en kalabalık ilçesi Esenyurt’un nüfusu 1 milyonu geçti. İlçe, bu rakamla Türkiye’deki 60 ili nüfus bakımından geride bıraktı.

Türkiye'nin 60 ilinden daha büyük! Esenyurt göç rekoru kırdı
Cansu Akalp

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 2025 yılına ait verileri gelmeye devam ediyor. Son olarak konut satışlarına ilişkin istatistikleri paylaşan TÜİK'in verilerine göre; 2025 yılında konut satışlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir oldu. En düşük satış rakamları ise 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari’de kaydedildi.

Türkiye nin 60 ilinden daha büyük! Esenyurt göç rekoru kırdı 1

İSTANBUL'UN EN KALABALIK İLÇESİ

İstanbul’da en fazla konut satışı yapılan ilçe olarak Esenyurt öne çıktı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da satılan her 8 konuttan biri Esenyurt’ta yer aldı. İlçede toplam 34 bin 315 konut satılırken, Pendik 12 bin 861 ve Başakşehir 12 bin 854 satışla sıralamada yer aldı.

Türkiye nin 60 ilinden daha büyük! Esenyurt göç rekoru kırdı 2

SÜREKLİ GÖÇ ALIYOR

Esenyurt, uzun yıllardır yoğun göç almaya devam ediyor. Nüfusunun 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. 2008 yılında ilçe statüsü kazanan Esenyurt, günümüzde Türkiye’deki 60 ilden daha kalabalık bir nüfusa sahip.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı 3500 TL'den başlıyor, 5 yıl gidiyor! Rusya'da öğrendi, yapıp satıyorFiyatı 3500 TL'den başlıyor, 5 yıl gidiyor! Rusya'da öğrendi, yapıp satıyor
AK Partili Özlem Zengin'in 'emekli maaşı' açıklaması gündem oldu!AK Partili Özlem Zengin'in 'emekli maaşı' açıklaması gündem oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.