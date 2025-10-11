FİNANS

Türkiye'nin 9 aylık fıstık ihracatı 152 milyon 622 bin dolar oldu

Türkiye'den yılın 9 ayında 89 ülkeye 152 milyon 622 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 9 aylık fıstık ihracatı 152 milyon 622 bin dolar oldu

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılında 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde fıstık ihracatından 144 milyon 88 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 5,92'lik artışla 152 milyon 622 bin dolara yükseldi.

Bu yıl, dünyanın 89 ülkesine fıstık satan Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında ise İtalya yer aldı. Ocak-eylül döneminde Türkiye, İtalya'ya 52 milyon 299 bin dolarlık fıstık satarken bu ülkeyi 24 milyon 791 bin dolarla Almanya, 9 milyon 390 bin dolarla Kazakistan izledi.

İHRACAT RAKAMLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, fıstık ihracatında bu yılın başından itibaren devam eden yükselişin yılın ilk 9 ayında da artarak devam etmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Üreticilerin zahmetli bir sürecin ardından bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri hasat ettiğini aktaran Akbaş, ürünün hak ettiği değeri bulabilmesi için ihracat rakamlarının daha yükseğe çıkması gerektiğini belirtti.

Akbaş, fıstık üretiminde bu yıl "yok yılı" olmasına rağmen ihracat rakamlarının yükselmesinin olumlu karşıladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de üretilen fıstık, sahip olduğu aroma, yağ oranı ve kalite açısından dünya genelinde öne çıkıyor. Özellikle çikolata, şekerleme ve kuruyemiş sektörleri tarafından yoğun talep görüyor. Bu sektörlerin tercih ettiği fıstığın Türkiye'de yetişiyor olması, ihracatımızı güçlü kılmaya devam edecek. Hedefimiz, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek hem üreticimizin hem ihracatçılarımızın kazancını artırmak. Aynı zamanda, bu artış ülkemiz ekonomisine döviz girdisi sağlayarak önemli bir katkı sunuyor. Yıl sonuna kadar ihracat hacmimizi daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz."

Türkiye'de üretilen fıstığın ihracatını arttırmak ve yeni pazar oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Akbaş, bu sayede ihracattaki rakamların daha yukarıya taşınacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
fıstık İhracat
