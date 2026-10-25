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Türkiye'nin 9 aylık turşu ihracatı 301 milyon doları aştı

Türkiye, ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği turşu ihracatından 301 milyon 675 bin dolar gelir elde etti.

Türkiye'nin 9 aylık turşu ihracatı 301 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'den yılın 9 ayında 121 ülkeye 197 bin 692 ton turşu ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminde 300 milyon 973 bin dolar olan ihracat geliri, bu yıl 301 milyon 675 bin dolara ulaştı.

En fazla gelir, 129 milyon 551 bin dolarla biber turşularından sağlandı. Bu ürünü 129 milyon 87 bin dolarla hıyar ve kornişon turşuları izledi.

Bu iki ürün, toplam turşu ihracatının yaklaşık yüzde 86'sını oluşturdu.

Türkiye nin 9 aylık turşu ihracatı 301 milyon doları aştı 1

TURŞU İHRACATINDA ALMANYA İLK SIRADA

Turşu ihracatında Almanya, 56 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 32 milyon 724 bin dolarla ABD, 29 milyon 118 bin dolarla Hollanda, 27 milyon 379 bin dolarla İngiltere ve 13 milyon 95 bin dolarla İspanya takip etti.

Rusya, Fransa ve Bulgaristan'a yapılan dış satımda da artış kaydedildi.

Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Anadolu topraklarında yetişen lezzetli ve kaliteli sebzelerin çeşitli ürünlere dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Türkiye nin 9 aylık turşu ihracatı 301 milyon doları aştı 2

Turşunun, ihracat yoluyla ülkeye döviz kazandıran ve tarımsal üretime değer katan bir ürün olduğunu ifade eden Uçak, "Ülkemizin turşu ihracatı her geçen yıl artıyor. Bu yılın 9 ayında 301 milyon 675 bin dolarlık turşu ihracatı gerçekleştirildi. Hedefimiz, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yeni ülkelerde de Türk turşusuna yer açmak. Bunun için ürün çeşitliliğini artırmayı, farklı tüketim alışkanlıklarına uygun ürünler geliştirmeyi ve markalı ihracatı önemsiyoruz." dedi.

Uçak, amaçlarının köklü bir lezzet olan Türk turşusunu dünyada daha fazla sofraya ulaştırmak ve sektörün üretime, istihdama ve ihracata katkısını artırmak olduğunu vurguladı.

Türkiye nin 9 aylık turşu ihracatı 301 milyon doları aştı 3

İHRACATIN YÜZDE 75'İ EGE'DEN

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Elçiboğa ise Türkiye'nin 9 yıldır dünyanın en büyük turşu üreticisi olduğunu belirtti.

Elçiboğa, Türk turşusunun dünyada gittikçe yayıldığını, kullanımının arttığını dile getirerek, dünyada yüksek kaliteli ürün olarak görülen Türk turşusunun fast food zincirlerinde kullanıldığını ve Avrupa Birliği ülkelerinde hızlı tüketim ürünü olarak değerlendirildiğini anlattı.

Türkiye nin 9 aylık turşu ihracatı 301 milyon doları aştı 4

Türk turşu sektörünün dünya pazarında rekabet ettiğini belirten Elçiboğa, Türk turşusunun kaliteli ve tedarik sürekliliği sağlanan bir ürün olarak görüldüğünü, tüketim biçimlerinin ise ülkelere göre değiştiğini ifade etti.

Türkiye'nin turşuda önemli derecede tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken Elçiboğa, şunları kaydetti:

"Bu dönemde 302 milyon dolara yakın bir ihracatımız söz konusu. Bu ihracatın yüzde 75'i Ege'den gerçekleştiriliyor. Dünyanın çok çok az noktasında olan senede 3-4 hasat alabilen çok mümbit topraklardayız. Tohum safahatından başlayıp ürünün market raflarında sergilenebilme noktasına kadar çok ciddi emek var. Yıl sonu itibarıyla ihracatımızdaki hedefimiz 500 milyon dolar. Ürünü sebze olarak ihraç etmek çok kıymetli ancak buna bir katma değer sağlayıp kavanozun içerisine koyup bunu dünyanın yılda yaklaşık 130 ülkesine ihraç edebilmek çok çok daha kıymetli ve katma değerli."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
turşu İhracat
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