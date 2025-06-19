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Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Enerji sektöründe son yıllarda dikkat çeken yatırımlar gerçekleştiren Zeren Holding, akaryakıt dağıtım şirketi Alpet'in hisselerini yeniden satışa hazırlıyor. Şirket, daha önce yüzde 49'unu Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e devrettiği Alpet'in yeni bir hisse satışı için aynı fonla yeniden masaya oturdu.

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu
Cansu Akalp

Zeren Holding, 2023 yılında Altınbaş Holding bünyesindeki Alpet’i satın alarak sektöre hızlı bir giriş yapmıştı. Türkiye'nin önemli akaryakıt markalarından Alpet, yeniden el değiştirmeye hazırlanıyor.

Zeren Group, mart ayında Alpet'in yüzde 49'unun Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e satışı için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, Zeren Group ile aynı fon arasında yeni hisse satışı için görüşmelere başlandı.

300'DEN FAZLA AKARYAKIT İSTASYONU VAR

Türkiye'nin en büyük akaryakıt markalarından biri olan Alpet'in sahibi Zeren Group, geçtiğimiz yıl TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın almak için anlaşmaya varmış ancak imzaların atılmasına kısa bir süre kala taraflar masadan kalkmış ve söz konusu satış iptal olmuştu.

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Alpet'in satışı için Mount Private Capital ile anlaşmaya varılması halinde, Türkiye'de bir akaytakıt devinin daha çoğunluk hissesi yabancıların kontrolüne geçmiş olacak.

Hissenet
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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
51.38
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
49.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.86
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.08
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.24
Gazyağı
43.54
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt satış
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