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Türkiye’nin dijital egemenliği için yeni uzmanlar göreve çağrılıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı; siber tehdit istihbaratından adli bilişime, yapay zekâdan kritik altyapı güvenliğine uzanan 47 farklı görev alanında sözleşmeli uzman personel istihdam edecek. Ankara ve İstanbul'daki görevler için başvurular 21 Ağustos – 11 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Türkiye’nin dijital egemenliği için yeni uzmanlar göreve çağrılıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin ulusal siber güvenlik kapasitesini geliştirmek ve dijital egemenliğini güçlendirmek amacıyla uzman personel alım süreci başlatıyor.

Başkanlığın merkez teşkilatı hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Alımlar; 47 farklı görev alanında, Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde gerçekleştirilecek.

SİBER GÜVENLİĞİN 47 FARKLI ALANINDA UZMANLIK

Personel alımı; Adli Bilişim, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale, Siber Güvenlik Operasyonları, Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği, Yapay Zekâ, Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi gibi teknik ve stratejik uzmanlık alanlarını kapsıyor.

Yeni uzmanların katılımıyla; siber tehditlerin erken tespiti ve analizinden siber olaylara müdahaleye, kritik altyapıların korunmasından güvenli dijital sistemlerin geliştirilmesine kadar uzanan geniş bir görev sahasında Başkanlığın kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL EGEMENLİK KAPASİTESİ İNSAN KAYNAĞI İLE GÜÇLENİYOR

Siber güvenlikte güçlü teknolojik altyapının yanı sıra nitelikli insan kaynağını da stratejik bir unsur olarak konumlandıran Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin farklı alanlarda kendini geliştirmiş uzmanlarını ulusal siber güvenlik hedefleri etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

Gerçekleştirilecek alımla birlikte farklı disiplinlerde uzmanlaşmış profesyoneller; Türkiye'nin dijital varlıklarının ve kritik altyapılarının korunması, siber tehditlere karşı ulusal kapasitenin geliştirilmesi, yerli kabiliyetlerin güçlendirilmesi ve dijital egemenliğin tahkim edilmesi hedeflerine katkı sunacak.

Bu kapsamda Başkanlık, Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemindeki nitelikli insan kaynağını güçlendirerek daha dirençli, güvenli ve bağımsız bir dijital gelecek için kurumsal kapasitesini genişletmeyi sürdürecek.

BAŞVURULAR 21 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Başvurular, 21 Ağustos – 11 Eylül 2026 tarihleri arasında Başkanlık Kariyer Portalı kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları pozisyon ve görev alanlarından yalnızca birine başvurabilecek.

Başvurular; lisans/ön lisans genel not ortalaması ile üniversite yerleştirme sıralamasının esas alındığı değerlendirme yöntemi doğrultusunda sıralanacak ve her görev alanı için ilan edilen kontenjanın dört katı aday sınav aşamasına davet edilecek.

Sınavlar, pozisyon ve görev alanlarının niteliğine göre yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı yöntemlerle Ankara'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınav aşamasındaki değerlendirmelere veri sağlamak amacıyla adaylara ayrıca kişilik envanteri uygulanacak.

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

Detaylı bilgi, başvuru şartları ve görev alanları:
kariyer.siberguvenlik.gov.tr

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Anahtar Kelimeler:
istihdam siber güvenlik cumhurbaşkanlığı personel
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