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Türkiye’nin dört bir yanından yola çıktılar, İstanbul'a girişler başladı... Kurban Bayramı hareketliliği

Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki kurbanlıkların İstanbul'a doğru sevkiyatı başlarken; 22 Mayıs saat 00.00 itibarıyla İstanbul’a giriş yapan kurbanlık yüklü araçlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sıkı denetime tabi tutuluyor.

Türkiye’nin dört bir yanından yola çıktılar, İstanbul'a girişler başladı... Kurban Bayramı hareketliliği

Kurban Bayramı için geri sayıma geçilirken, hazırlıklar da hızlandı. Bayram az bir süre kalması nedeniyle Türkiye’nin birçok ilinden yola çıkan kurbanlıklar, İstanbul’a giriş yapmaya başladı. İstanbul’a girişte güzergah noktasında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol Noktası’nda kurbanlıklarla dolu kamyonlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi. Denetime ilişkin İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar basın mensuplarına yapılan kontroller hakkında bilgiler verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Parıldar, "Şu anda Riva Canlı Hayvan Sevk ve Kontrol Noktası’ndayız. İstanbul’umuza Kurban Bayramı münasebetiyle hayvan sevkleri başlamış bulunuyor. Bizler de burada 7 gün 24 saat esaslı olarak gerek veteriner hekimlerimizle gerek teknik personelimizle gerekse emniyet teşkilatımız jandarmamız ve zabıtamızla beraber yol kontrolleri ve denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde özellikle Trakya’nın ve İstanbul’un Avrupa Yakası’nın hastalıktan aşılı arilik statüsü ile ilgili sürecimizin de zarara uğramaması açısından Anadolu’dan Trakya ve Avrupa Yakamıza sevk edilmiş hayvanların gerek veteriner sağlık raporlarını gerekse sevk belgelerin kontrol ediyoruz.

Eğer yanlışlıkla Anadolu Yakası’nda bir yere varış olarak sevk almış olan araçlarımızdan buraya intikal eden olursa da Tuzla’da özellikle karantina bölgemiz var. O bölgemize kamyonları tekrar geri götürüp orada kontrollerini yapıyoruz.

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Tabi geçen yılla kıyasladığımız zaman geçen yıl 2024 yılı Kurban Bayramı döneminde İstanbul’umuza binin üzerinde aracımızın kontrolünü sağladık. Bu araçlarda da 8 bin 500’ü aşkın büyükbaş hayvan ve 11 bin civarında da küçükbaş hayvanın kontrolünü yaptık. Bunlar içerisinde gerek sevk raporunun gerekse de veteriner sağlık raporunun uygunsuzluğu nedeniyle yüzde 10 nisbetinde araca işlem uyguladık. 120’yi aşkın araca da yine idari para cezası uygulaması yaptık.

GEÇEN YIL 140 BİNE YAKIN KURBANLIK SEVKİYATI OLDU

Şöyle ifade etmek istiyorum, 2024 yılı itibariyle İstanbul’umuza 68 bine yakın büyükbaş hayvan ve yine 68 bine yakın küçükbaş hayvanın sevki gerçekleştirildi. Kurban bayramında da 78 bine yakın büyükbaş hayvan, 77 bine yakın da küçükbaş hayvanı vatandaşlarımız kurban vecibelerini yerine getirmek amacıyla kurban ettiler. Yine bu yıl da yaklaşık bu rakamlara yakın kurbanlıkların İstanbul’da bayram münasebeti ile kesime sevk edileceğini düşünüyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, gerek İstanbul’umuzda gerekse ülkemizde kurbanlık sayıları yeterince vardır. Hatta fazlasıyla kurbanlığımız mevcuttur. Dolayısıyla bizler vatandaşlarımızın sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bu ibadetlerini yerine getirmeleri için 7 gün 24 saat burada görevimizi ifa ediyoruz." şeklinde konuştu.

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SIKI KONTROLLER DEVAM EDİYOR

"Sayın bakanımızın da kamuoyu ile paylaştığı üzere bizim şu anda Anadolu’dan gelen hayvanları veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları olarak 5 noktada kurulmuş bulunan istasyonlarda da vize ve kontrol işlemlerini yapmaktayız." diyerek kontrollerin sıkı bir şekilde sürüdüğünü ve süreci takip edeceklerini belirten Parıldar, "Anadolu’dan, Doğu’dan gelen işletmelerimizden gelen hayvanlar öncelikle bu veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarına uğrayarak burada vizelerini gerçekleştirmeleri ve belgelerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Bu işlemler sonucu elimize gelebiliyorlar. Yetiştiricilerimizin buna hassasiyet göstermelerini istiyoruz." dedi.

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"Vatandaşlarımızın ’Tarım Cebimde’ uygulamasını kullanmalarını tavsiye ediyoruz"
Vatandaşların kurbanlıklarının durumunu sorgulamaları açısından ’Tarım Cebimde’ uygulamasını kullanmaları hususuna değinen Parıldar, "Vecibeyi yerine getirecek vatandaşlarımız için onlara da bakanlığımızın uygulaması olan ’Tarım Cebimde’ uygulamasını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu uygulamada hayvan sağlığı bölümümüz var. Vatandaşlar hayvan sağlığı bölümünden girince küpe sorgulama butonuna girip kulak küpesine girdikleri takdirde gerek yaşı gerek yapılan aşıları gerekse sevk raporlarını buradan görebiliyorlar. Hayvanla ilgili her şeyi buradan takip edebiliyorlar. Aşı bilgilerine de yine bu uygulamadan erişebiliyorlar. Bunu vatandaşlarımızın kullanmalarını muhakkak öneriyoruz. Burada arkadaşlarımız yol kontrollerinde önce veteriner sağlık ve kontrol raporlarını inceliyorlar. Bu sağlık raporlarında bizler hayvanların öncelikle varış noktasına dikkat ediyoruz. Varış noktasına hayvanların gelip gelmediğini buradan teyit ediyoruz. Biraz önce burada bir uygulama gerçekleştirdik. Varış noktası Ümraniye olarak tespit edilen ve sağlıklı raporu düzenlenen bir yetiştiricimizin hayvanlarını Riva’ya kadar yanlışlıkla getirdiğini tespit ettik. Burada da Avrupa Yakası ve Trakya’ya geçişini önledik. Tuzla’daki karantina bölgemize teknik personelimiz eşliğinde naklettik. Bu vesileyle bizler bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’na sağlıkla sıhhatle mutlulukla geçirmelerini diliyoruz. Gecenin bu vaktinde bizleri eşlik ettiğiniz için siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul kurbanlık
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