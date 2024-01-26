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Türkiye'nin en büyük haciz işlemlerinden: 300 milyon değerinde tonlarca ürüne el konuldu!

26.01.2024 09:05 | Son Güncelleme:
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Samsun Tekkeköy ilçesinde hizmet veren bir kimya tesisine, ödemesi geciken borçlarından dolayı dava açıldı. Tesisteki 300 milyon TL değerindeki ürünlerine el konuldu.

Türkiye'nin en büyük haciz işlemlerinden: 300 milyon değerinde tonlarca ürüne el konuldu!

Samsun Tekkeköy ilçesinde hizmet veren bir kimya tesisine, ödemesi geciken borçlarından dolayı dava açıldı. Dava sonrası 300 milyon TL'lik tonlarca ürüne el konuldu. Haciz işlemi Türkiye tarihinin en büyük haciz işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Avukat Ali Alper Tüfekci ve ekibi tarafından başlatılan hukuki işlemlerin ardından İstanbul Çağlayan İcra Müdürlüğü tarafından tesis hakkında haciz kararı verildi.

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Haciz işleminin gerçekleştirileceği tesise, alacaklı vekili avukatlar, icra memurları ve kolluk kuvvetleri ile gidildi. Tesiste bulunan 17 adet 1 tonluk sıvı gübrenin ve 15 bin ton amonyum nitratın da içinde bulunduğu çok miktarda ürün haczedildi.

(İHA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Haciz Türkiye ürün
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