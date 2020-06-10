Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını sıraladı. İşte ilk 20...
Türkiye'nin en değerli 20 markası
MARKA: Denizbank
2020 Sıra: 20 2019 Sıra: 15
MARKA: Halkbank
MARKA: Halkbank 2020 Sıra: 19 2019 Sıra: 12
MARKA: Anadolu Efes
2020 Sıra: 18 2019 Sıra: 17
MARKA: Vakıfbank
2020 Sıra: 17 2019 Sıra: 14
MARKA: Vestel
2020 Sıra: 16 2019 Sıra: 20
MARKA: Ülker
2020 Sıra: 15 2019 Sıra: 13
MARKA: Opet
2020 Sıra: 14 2019 Sıra: 16
MARKA: Bim
2020 Sıra: 13 2019 Sıra: 18
MARKA: Bsh
2020 Sıra: 12 2019 Sıra: 11
MARKA: LC Waikiki
2020 Sıra: 11
MARKA: Ford Otosan
2020 Sıra: 10 2019 Sıra: 10
MARKA: Yapı Kredi
2020 Sıra: 9 2019 Sıra: 9
MARKA: İş Bankası
2020 Sıra: 8 2019 Sıra: 6
MARKA: Akbank
2020 Sıra: 7 2019 Sıra: 7
MARKA: Türk Telekom
2020 Sıra: 6 2019 Sıra: 4
MARKA: Arçelik
2020 Sıra: 5 2019 Sıra: 8
MARKA: Turkcell
2020 Sıra: 4 2019 Sıra: 5
MARKA: Garanti BBVA
2020 Sıra: 3 2019 Sıra: 3
MARKA: Ziraat Bankası
2020 Sıra: 2 2019 Sıra: 2
MARKA: Türk Hava Yolları
2020 Sıra: 1 2019 Sıra: 1
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