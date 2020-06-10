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Türkiye'nin en değerli 20 markası

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını sıraladı. İşte ilk 20...

Türkiye'nin en değerli 20 markası

MARKA: Denizbank

MARKA: Denizbank
2020 Sıra: 20 2019 Sıra: 15

MARKA: Halkbank

MARKA: Halkbank
MARKA: Halkbank 2020 Sıra: 19 2019 Sıra: 12

MARKA: Anadolu Efes

MARKA: Anadolu Efes
2020 Sıra: 18 2019 Sıra: 17

MARKA: Vakıfbank

MARKA: Vakıfbank
2020 Sıra: 17 2019 Sıra: 14

MARKA: Vestel

MARKA: Vestel
2020 Sıra: 16 2019 Sıra: 20

MARKA: Ülker

MARKA: Ülker
2020 Sıra: 15 2019 Sıra: 13

MARKA: Opet

MARKA: Opet
2020 Sıra: 14 2019 Sıra: 16

MARKA: Bim

MARKA: Bim
2020 Sıra: 13 2019 Sıra: 18

MARKA: Bsh

MARKA: Bsh
2020 Sıra: 12 2019 Sıra: 11

MARKA: LC Waikiki

MARKA: LC Waikiki
2020 Sıra: 11

MARKA: Ford Otosan

MARKA: Ford Otosan
2020 Sıra: 10 2019 Sıra: 10

MARKA: Yapı Kredi

MARKA: Yapı Kredi
2020 Sıra: 9 2019 Sıra: 9

MARKA: İş Bankası

MARKA: İş Bankası
2020 Sıra: 8 2019 Sıra: 6

MARKA: Akbank

MARKA: Akbank
2020 Sıra: 7 2019 Sıra: 7

MARKA: Türk Telekom

MARKA: Türk Telekom
2020 Sıra: 6 2019 Sıra: 4

MARKA: Arçelik

MARKA: Arçelik
2020 Sıra: 5 2019 Sıra: 8

MARKA: Turkcell

MARKA: Turkcell
2020 Sıra: 4 2019 Sıra: 5

MARKA: Garanti BBVA

MARKA: Garanti BBVA
2020 Sıra: 3 2019 Sıra: 3

MARKA: Ziraat Bankası

MARKA: Ziraat Bankası
2020 Sıra: 2 2019 Sıra: 2

MARKA: Türk Hava Yolları

MARKA: Türk Hava Yolları
2020 Sıra: 1 2019 Sıra: 1
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