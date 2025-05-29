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Türkiye'nin en iyilerinden! Fiyatı dudak uçuklattı, ister peşin ister taksit 'Krizle açıklanamayacak ivme' Beklentinin çok üstünde artınca...

Özel okul ücretlerinin fiyatları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Anaokullarından üniversitelere kadar özel okul fiyatları cep yakmaya başladı. Son olarak Koç Okulları'nın yeni okul fiyatları da belli oldu. Neredeyse bir araba parasına denk gelen fiyatlar, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin en iyilerinden! Fiyatı dudak uçuklattı, ister peşin ister taksit 'Krizle açıklanamayacak ivme' Beklentinin çok üstünde artınca...
Ezgi Sivritepe

Türkiye'de yüksek enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da fiyatlar fahiş düzeyde artmaya devam ediyor. Özellikle çocuğunu özel okula göndermeyi tercih eden veliler, okul ücretlerinin yüksek olmasından dert yanıyor. Son olarak, en köklü özel eğitim kurumlarından biri olan Koç Okulları'nın 2025-2026 dönemi için yeni kayıt ücretleri belli oldu.

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İSTER TAKSİTLİ İSTER PEŞİN

Anaokulu ve ilkokul fiyatlarının beklentilerin çok üstünde çıkmasından dolayı özel okul fiyatları sosyal medyada tekrar gündem oldu. Taksitli ve peşin ödeme olarak ayrılan çizelgede ilkokul dördüncü sınıfa kadar fiyatların listesi paylaşıldı.

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Buna göre, ana sınıfında 1 milyon 702 bin 800 lira ödeme yapılması gerekirken; ilkokul dördüncü sınıfta 612 bin 200 lira ödeme yapılması gerektiği öğrenildi.
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45 BİN DOLARI GEÇİYOR

Yapılan hesaplamalara göre ise, servis ücretli ile beraber yıllık okul gideri 45 bin dolar seviyesini geçiyor.

Koç Okulları'ndan ücret artışına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken 2025-2026 eğitim dönemi için belirlenen ödemeler şu tabloda:

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Vatandaşlar ise duruma sosyal medya hesaplarından tepki göstermeye başladı. "Bu sarmalın içine bir şekilde girdik" diyen vatandaş şoka uğradığını ifade etti.

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Dolar bazında hesaplama yapan bir kullanıcının paylaşımı ise şu şekilde:

"esas çarpıcı olan, bu artışın yalnızca tl bazında değil, dolar bazında da nasıl fırladığı.
kıyaslamak gerekirse:
2020-2021 yılında:
anaokulu/ilkokul: 87.500 tl > 11.667 usd (kur: ~7,5 tl)
ortaokul: 98.750 tl > 13.167 usd
2025-2026 yılında:
anaokulu/ilkokul 1. sınıf: 1.617.660 tl > 50.552 usd (kur: ~32 tl)
ortaokul 5. sınıf: 1.397.070 tl > 43.659 usd
dolar bazında dahi 3 ila 4 katlık artış söz konusu. yani sadece enflasyonla, kurla ya da ekonomik krizle açıklanamayacak bir ivmeden bahsediyoruz"

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
özel okul Koç Holding ilkokul Anaokulu
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