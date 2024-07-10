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Türkiye'nin en kritik sorunu olabilir! Harekete geçildi, asgari ücret kadar destek geliyor: Detaylar belli oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.07.2024 08:25
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Yapılan toplantıda doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere en az asgari ücret kadar bakım desteği verilmesi gibi maddeler masaya yatırıldı. Bu adımlarla nüfus artışı teşvik edilmek istenilirken, çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı tanınmasını da içeren yeni tedbirlerin geleceği belirtiliyor.

Türkiye'nin en kritik sorunu olabilir! Harekete geçildi, asgari ücret kadar destek geliyor: Detaylar belli oldu

Türkiye’de 1965’te 7 olan doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e inmesi ve Türkiye’nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesiyle AK Parti, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Dünyada uygulanan farklı politika setlerine bakıldığında tek seferlik maddi çocuk teşviklerinin çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi.

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EN AZ 3 ÇOCUĞU OLANA ASGARİ ÜCRET KADAR DESTEK

Kadın Kolları Başkanlığının doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden bazıları şöyle:

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırı, 40’tan 45’e çekilmeli. ‘Anne dostu hastane’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hâle getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükü düşürülmeli. Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli. 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmeli. Yenidoğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılmalı.

DOĞUM PARASI GÜNCELLENSİN TALEBİ

İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı. Aile ve Gençlik Fonu uygulaması, kapsamı genişletilerek çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli. Doğum parası olarak verilen, 1’inci çocuğa 300 TL, 2’nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamlar güncellenmeli.


Express


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aile destek ödemeleri
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