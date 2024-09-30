Türkiye'nin en maliyetli yolu! Köprüler, kavşaklar, tüneller... Tam 28 kilometre

Trabzon'un Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli geçtiğimiz aylarda hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki 7-8 kilometrelik alanda ise çalışmalar sürüyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergâhının yaklaşık 3'te 2'si tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

"ŞEHİR İÇİ KISMINDA ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK"

Yolun yapım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Bulvarı'nın 20 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirterek, “Kanuni Bulvarı şehrimize önemli bir geçiş yolu şehrimizin iç ulaşımına hizmet veren bir bulvar yol. Ama aynı zamanda da transit trafik ihtiyacına da özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir ulaşımı erişimi sağlayan 2x3 şeklinde planlanmış yapılmış bir yolumuz. Şehir içi kısmında önemli bir çalışmayı tamamladık. 28 kilometre uzunluğundaki yolumuzun 20 kilometrelik kısmı tamamlandı. Şehre hizmet etmesi gereken kısmı esasında tamamlandı. Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet karayoluna yani Erzurum yoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Gölçayır tünelimiz tamamlanmak üzere. İnşallah Düzyurt bölgemizde ve bu alanımızdaki imar çalışmaları düzenlemeler bitirildikten sonra Erzurum karayoluna doğru Kanuni Bulvarımız devam edecek. Çukurçayır'da yolumuz kalmadı. Bir anlam ifade etmesi için Çukurçayır'da yolu bırakmadık hemen onu Değirmendere'yle şehir içi trafiğine de ve Rize karayoluna da entegre bir şekilde çalışma devam ediyor. İnşallah o çalışmalar da bu sene sonu tamamlanacak çok daha kıymetli çok daha işlevsel bir yol haline gelecek” diye konuştu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır