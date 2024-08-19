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Türkiye'nin en mutlu 4. şehri seçilen Kırıkkale'de keyifler yerinde: Alım gücü yüksek, fiyatlar uygun

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.08.2024 20:32
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Dört bir tarafı zenginliklerle dolu ülkemizde bugün TÜİK tarafından en mutlu 10 il açıklandı. Kırıkkale bu iller içinde dördüncü sırada kendine yer buldu. Kırıkkaleliler şehirlerindeki fiyatı uygun bulduklarını belirterek alım güçlerinin yüksek olduğunu söyledi. İşte keyfi yerinden olan Kırıkkale'nin mutluluk sebebi...

Türkiye’nin en mutlu 4. şehri Kırıkkale’de yaşayan vatandaşlar, şehrin sakin yapısı ve sunduğu ekonomik avantajların mutluluğun en önemli kaynakları olduğunu söyledi.

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ÖNE ÇIKAN FAKTÖRLER NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, Kırıkkale yüzde 75,48’lik mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu 10 şehri arasında 4. sırada yer aldı. Kırıkkale’nin en mutlu 4. şehir seçilmesinin altında yatan nedenler arasında şehrin sakin yapısı, ekonomik avantajları ve sosyal yaşam imkanlarının çeşitliliği öne çıkıyor. Şehirde yaşayan vatandaşlar, bu özelliklerin mutluluğun temel kaynakları olduğunu ifade ediyor.

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"BÜYÜK İMKANLARA SAHİP"

Hüseyin Kahya Mahallesi’nde esnaflık yapan Mustafa Taha Aksoy, şehrin emekliler için geniş yaşam alanları ve çalışanlar için sunduğu tatmin edici imkanlar nedeniyle mutluluk sıralamasında üst sıralarda yer aldığını belirtti. "Küçük bir şehir olmasına rağmen büyük imkanlara sahip" diyen Aksoy, şehrin yaşanabilir bir yer olduğunu vurguladı.

"İNSANLARIN ALIM GÜCÜ YÜKSEK"

Esnaflık yaparak geçimini sağlayan Kevser Aksoy, "Kırıkkale’de yaşamaktan mutluyum. Ulaşım kolay ve birçok imkana sahip. Bu yüzden burası benim için ideal bir şehir" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirirken, esnaf Eren Balcı ise Kırıkkale’de yaşamın huzurlu olduğunu ve insanların alım gücünün yüksek olmasının esnafı da mutlu ettiğini ifade etti.

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"UYGUN FİYATI SAYESİNDE DAHA YAŞANABİLİR"

Hacer Doğan da, "Öyle miymiş, ben öyle düşünmüyorum" diyerek şehirdeki mutluluk seviyesine katılmadığını söyledi. Sefer Kapucu, Kırıkkale’nin uygun fiyatları sayesinde diğer şehirlere göre daha yaşanabilir olduğunu söylerken, Emir Acer ise Kırıkkale’nin sakinliğinin mutluluğunun ana kaynağı olduğunu ifade etti.

NÜFUSU ARTTI

Kırıkkale, yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyeti açısından dikkat çekmeye devam ediyor. 2023 yılında nüfusu 8 bin 698 kişi artarak 285 bin 744’e ulaşan şehir, büyümesini sürdürüyor. Bu artış, Kırıkkale’nin cazibesini ve sunduğu imkanları bir kez daha gözler önüne seriyor.

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EN MUTLU 10 İL

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en mutlu 10 ili sırasıyla şöyle:

"Sinop yüzde 77,66, Afyonkarahisar yüzde 76,43, Bayburt yüzde 75,91, Kırıkkale yüzde 75,48, Kütahya yüzde 73,76, Çankırı yüzde 73,5, Düzce yüzde 72,77, Uşak yüzde 72,34, Siirt yüzde 71,65, Şırnak yüzde 71,36."

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale tüik
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