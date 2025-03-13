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Türkiye'nin en ünlü spor salonu! Yüz binlerce üyesi vardı ama şimdi satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.03.2025 08:59
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Ünlü spor merkezi Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. (MACFit), 420 milyon dolar karşılığında Polonyalı bir şirkete satılıyor. 121 spor salonu 305 bin aktif üyesi ile MACFit'in satışı Rekabet Kurumu'nun onayının ardından tamamlanacak.

Türkiye'nin en ünlü spor salonu! Yüz binlerce üyesi vardı ama şimdi satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı...

Türkiye genelinde 121 fitness salonu, 305 bin aktif üye ve 1,4 milyon dijital üyeye sahip olan MACFit, satış işlemleri içim Rekabet Kurumu'ndan onay beklemeye başladı. Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit'in sahibi Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalı Benefit Systems şirketine satılıyor.

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Actera Group ve Esas Holding’in ortaklığında faaliyet gösteren şirketin tüm payları el değiştirirken, satışın 420 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği açıklandı. Yapılan duyuruda, 31 Aralık 2024 itibarıyla belirlenen satış bedelinin, satış süreci tamamlanana kadar yıllık yüzde 7'lik artış oranı ile yeniden hesaplanacağı belirtildi.

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HEDEFİ DAHA DA BÜYÜMEK

MACFit'in 2024 finansal raporlarına göre, 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr (FAVÖK) elde eden şirket, önümüzdeki yıllarda büyümeyi hedefliyor.

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Polonyalı Benefit Systems’in yaptığı açıklamada, MACFit’in 2025’te 26 yeni spor salonu, 2026’da ise 22 yeni şube açmayı planladığı belirtildi. 2007 yılında kurulan MACFit, 2010’da Esas Holding ve Actera Group’un yatırımıyla büyüme sürecine girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu spor salonu satış
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