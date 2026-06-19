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Türkiye'nin en uzun hattı tamamlandı! Halkalı-Arnavutköy metrosu bugün açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesiminin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye'nin en uzun hattı tamamlandı! Halkalı-Arnavutköy metrosu bugün açılıyor
Cansu Çamcı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin son halkası Halkalı-Arnavutköy Hattı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, 16 istasyondan oluşan 69 km uzunluğundaki Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Projesini; İstanbul Havalimanı’nı merkeze alarak 37,5 km uzunluğunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 km uzunluğunda Halkalı İstanbul Havalimanı Metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı – Halkalı Hattı’nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da (depo bağlantı hatları dahil) 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık.” dedi.

Türkiye nin en uzun hattı tamamlandı! Halkalı-Arnavutköy metrosu bugün açılıyor 1

22 KİLOMETRELİK HALKALI- ARNAVUTKÖY HATTINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız.” bilgisini paylaştı.

Türkiye nin en uzun hattı tamamlandı! Halkalı-Arnavutköy metrosu bugün açılıyor 2

HALKALI- GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu, bu istasyonların tamamlanması ile gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de açıklama yaparak, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de; Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız.”

Türkiye nin en uzun hattı tamamlandı! Halkalı-Arnavutköy metrosu bugün açılıyor 3

Uraloğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşın da doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebileceğini vurgulayarak “Marmaray üzerinden; Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkûm olan hemşerilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir.” dedi.

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tren Abdulkadir Uraloğlu
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