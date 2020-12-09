Türkiye’nin en uzun tüneli olacak! Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı

Bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde çalışmalar sürüyor. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 22 bin 55 metrelik kaza çalışması yapıldı. İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 km’lik 2. Zigana Tüneli’nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiinde sürdürülüyor.

2x14.5 km uzunluğundaki çift tüp tünel ve bağlantısı yolları ile birlikte 15,1 km uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli güzergah projesinde kültürel ve sosyal açıdan önemli bir konumda olan 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, bölünmüş yol standartlarına çıkartılması, mevcut yol geometrisinin 2x2 şeritli yol haline getirilmesi ve mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 km kısaltılması hedeflenirken, yapılacak Zigana Tüneli yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.