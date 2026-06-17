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Türkiye'nin en uzun ve en hızlısı: Son halka tamamlandı '30 dakikaya düşecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı-Arnavutköy hattının, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirerek "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık" dedi.

Türkiye'nin en uzun ve en hızlısı: Son halka tamamlandı '30 dakikaya düşecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattına yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Projenin Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatları olarak iki bölümde planladıklarını hatırlatarak, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe kesimini 29 Ocak 2024'te ve İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane kesimini de depo bağlantı hatları dahil 19 Mart 2024'te devreye aldıklarını anımsattı.

Türkiye nin en uzun ve en hızlısı: Son halka tamamlandı 30 dakikaya düşecek 1

"HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI GÜZERGAHINDA SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Proje kapsamında 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy güzergahında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız."

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını ifade etti.

Halkalı İstasyonu'nda hattın Marmaray ile entegre olacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'te 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'de 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'de 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'da 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahında da 48 dakikaya düşecek."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
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