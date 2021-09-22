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Türkiye'nin en yükseği olacak! 'Dar vadinin gizli hazinesi'nin inşaatı devam ediyor

22.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise ’çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı gece dümdüz devam diyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sosyal medya hesabından “Dar vadinin gizli hazinesi... Gece gündüz demeden çalışıyor, devasa su yapıları inşa ederek milletimizin istifadesine sunuyoruz. " paylaşımı yaptı.

Türkiye'nin en yükseği olacak! 'Dar vadinin gizli hazinesi'nin inşaatı devam ediyor

Artvin’de yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük barajı olan Yusufeli Barajında çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Baraj inşaatı çalışmaları sırasında elektrik üretecek olan tünellere asılan Türk bayrakları muhteşem bir görsel sunuyor.

"DAR VADİNİN GİZLİ HAZİNESİ"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sosyal medya hesabından “Dar vadinin gizli hazinesi. Gece gündüz demeden çalışıyor, devasa su yapıları inşa ederek milletimizin istifadesine sunuyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan baraj inşaatı sırasında elektrik üretecek olan tünellere asılan Türk bayraklar muhteşem bir görsel ortaya koydu. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’ın paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

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BU YIL SONU SU TUTMASI BEKLENİYOR

2021 yılının sonunda su tutma işlemi başlaması planlanan dev barajın, 24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlandı. Yıl sonu su tutma planlaması doğrultusunda enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmaları devam ediyor. 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 88’lik fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda.

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SON BETON CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Türkiye’nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon metreküp beton hacmine ulaşıldı. Gövdenin son betonunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği ziyaret kapsamında temsili olarak dökme işleminin yapması bekleniyor.

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TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJI

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

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2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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