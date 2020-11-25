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Türkiye’nin en yükseği Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

Artvin'de yapımı sürdürülen, tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 250 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Türkiye’nin en yükseği Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 25 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü gövde beton çalışmanın sıfırdan 250 metreye gelen süreyi "time lapse” tekniğiyle görüntüledi.

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Yayınlanan görüntülerde, yaz kış, gece gündüz, yağmur çamur demeden yapılan çalışma hızlandırılmış şekilde aktarıldı. 2021 yılında bitmesi planlanan gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 Milyon 756 bin metreküp seviyesinde beton döküldü.

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Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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