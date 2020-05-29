FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'nin en yüksek Yusufeli Barajı 205 metreye ulaştı

Türkiye'nin en yüksek Yusufeli Barajı 205 metreye ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2020 10:13 | Son Güncelleme

Tamamlandığında gövde yüksekliği bakımından Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı. Baraj inşaatında çalışmalar kesintisiz 24 saat sürerken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından son görüntüler paylaşıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 205 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2 Milyon 985 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi’nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26 Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı’nda gövde 205 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2 Milyon 985 bin metreküp seviyesi ulaştı.

Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi’nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Dolarda hareketlilik... İşte günün ilk rakamlarıDolarda hareketlilik... İşte günün ilk rakamları
Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...Bu yöntemler ile paranız cebinizde kalacak! Kombi kullanırken...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

THY'den uçakta oturum düzenine ilişkin açıklama

THY'den uçakta oturum düzenine ilişkin açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Altın fiyatları 29 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Haftanın sün gününde altın fiyatları...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (29 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Dolarda hareketlilik... İşte günün ilk rakamları

BM: Dünya turist sayısı yüzde 70 düşebilir

BM: Dünya turist sayısı yüzde 70 düşebilir

THY'den uçakta oturum düzenine ilişkin açıklama

THY'den uçakta oturum düzenine ilişkin açıklama

AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı

AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.