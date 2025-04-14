Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Listede dikkat çeken değişiklik

'En zenginler' listeleri değişti. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ek gümrük tarifeleri, borsalar üzerinde bir etki yarattı. Türk milyarderler de hem yurt içi hem yurt dışı yatırımlar bazında bu gümrük tarifelerinden etkilendi. Forbes'un 14 Nisan tarihinde yayınladığı 'Milyarderler Listesi'nde Türk isimler arasında bir değişiklik yaşandığı görüldü.

Türkiye'nin en zengin insanı ise değişmedi: Murat Ülker

Murat Ülker, 14 Mart tarihinde yayınlanan listede 5.5 milyar dolarlık servetiyle birinci sıraya yerleşmişti. Ülker aile şirketinin ikinci nesil yöneticisi olan isim, Türkiye'nin en zengini, Global Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinin ise 647. zengini oldu. Murat Ülker, bu listede geçtiğimiz ay 621. sırada yer alıyordu.

Listede yaşanan en büyük değişim ise Koç ailesinde oldu. Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde Koç ailesinin üyeleri ilk 5'te yer alamadı. Ayrıca Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan İpek Kıraç da listedeki sıralamasını düşürdü.

Geçtiğimiz ay listenin 6. sırasında yer alan Erman Ilıcak, bu ay listenin 3.sırasına yükseldi. Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı Erman Ilıcak, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2018 vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden 100 kişi arasında 5. sırada yer almıştı.

İşte Türkiye'nin En Zenginleri Listesi

Murat Ülker (5,4 milyar dolar)

Şaban Cemil Kazancı (4,2 milyar dolar)

Erman Ilıcak (3 milyar dolar)

Mehmet Sinan Tara (2,8 milyar dolar)

Ferit Faik Şahenk (2,8 milyar dolar)

İpek Kıraç (2,7 milyar dolar)

Semahat Sevim Arsel (2,7 milyar dolar)

Filiz Şahenk (2,6 milyar dolar)

Mustafa Rahmi Koç (2,4 milyar dolar)

Hamdi Ulukaya (2,3 milyar dolar)