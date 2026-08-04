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Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34,76'sı Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 34,76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34,76'sı Trabzon'dan yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamada, ülkeden 7 aylık dönemde gerçekleştirilen 123 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 620 milyon 7 bin doları aşkın gelir sağlandığı belirtildi.

Ocak-temmuz döneminde Trabzon'dan yapılan 35 bin 803 ton fındık ihracatından 563 milyon 177 bin dolar gelir elde edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'dan bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 27 düşüş yaşanırken, değerde yüzde 31 artış yaşandı. Ocak-temmuz döneminde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 34,76'lık kısmı, fındık ihracatında birinci sırada yer alan Trabzon'dan gerçekleştirildi."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık Trabzon İhracat
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