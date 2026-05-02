Türkiye'nin "genç ray kaynakçıları" Erzincan'da yetişiyor

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Raylı Sistemler Teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencileri, yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp doğrudan sahada uygulama yapma imkanı buluyor.

Sektörün en kritik ve teknik alanlarından olan rayların yüksek ısı kullanılarak birleştirilmesini sağlayan ve büyük hassasiyet gerektiren alüminotermit kaynak işlemleri, birebir uygulamalı öğretiliyor.

Eğitimler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Ankara Demiryolu Eğitim Sınav Merkezinden gelen uzmanlar eşliğinde, tarihi Erzincan Garı'nda oluşturulan uygulama sahasında gerçekleştiriliyor.

Program, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ "Genç Kaynakçılar" Projesi'yle de destekleniyor. Proje kapsamında öğrencilere Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifikaların kazandırılması hedefleniyor.

Lisenin Raylı Sistemler Teknolojisi Alan Şefi Fatih Bahadıroğlu, AA muhabirine, eğitimin yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmadığını belirterek, öğrencilerin doğrudan sahada deneyim kazandıklarını söyledi.

Bu uygulamanın Türkiye'de ilk olduğuna işaret eden Bahadıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, sınıfta öğrendikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı buluyor. Başarılı olan 4 öğrencimizi Almanya'ya göndererek mesleki tecrübelerini artırmayı planlıyoruz. Burada edindikleri deneyimle ülkelerine daha donanımlı bireyler olarak dönmelerini hedefliyoruz. Türkiye'de bu kapsamda uygulamalı eğitimi veren başka bir lise bulunmuyor."

Öğretmenlerden Yalçın Sağlam da ray kaynağı alanında nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, okulun bu açığı kapatmayı amaçladığını anlattı.

"TÜRKİYE'DE LİSE DENGİNDE TEK EĞİTİM VEREN KURUMUZ"

Yaklaşık 14 yıldır bu alanda altyapı oluşturduklarını dile getiren Sağlam, "Yaptığımız projelerle bölümün makinelerini ve donatımını sağladık. Ray kaynağı, nitelikli eleman açığı bulunan bir alan. Biz de öğrencilerimizi bu doğrultuda yetiştiriyoruz. Ray kaynağı alanında Türkiye'de lise denginde tek eğitim veren kurumuz. Amacımız, sektöre hazır, sahada çalışabilecek donanıma sahip bireyler kazandırmak." diye konuştu.

Eğitime katılan öğrencilerden Hasan Basri Mete de aldıkları eğitimin önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Alüminotermit ray kaynağının tüm aşamalarını uygulamalı öğrendiklerini anlatan Mete, "Pota kurulumundan ray kesimine, ısıtmadan taşlamaya kadar tüm süreçleri birebir yapıyoruz. Bu sayede mesleği sadece teoride değil sahada öğreniyoruz. İleride iş hayatına atıldığımızda çok daha hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır