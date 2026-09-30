Türkiye'nin ihracatı ağustosta 23 milyar 467 milyon dolara çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artışla 23 milyar 467 milyon dolara, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 28 milyar 706 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı, ağustosta yıllık bazda yüzde 22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2025'te yüzde 83,5 iken, geçen ay yüzde 81,7 oldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır