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Türkiye'nin ikinci çeyrekte büyüme tahmini sonuçlandı... En düşük tahmin yüzde 3 olarak belirlendi

29.08.2024 15:39
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2 Eylül'de Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı 2. çeyrek GSYH verilerini açıklayacak. TÜİK verilerini açıklamadan önce ise 10 ekonomist tahminlerini paylaştı. Ekonomistlerin tahminlerine göre, en düşük büyüme beklentisi yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ikinci çeyrekte büyüme tahmini sonuçlandı... En düşük tahmin yüzde 3 olarak belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 Eylül günü Gayrisafi Yurt içi Hasıla verilerini açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 10 ekonomist ise beklentilerini paylaştı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,60 ile yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3, en yüksek yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9, 2024 yılının 1. çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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GSYH tüik
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