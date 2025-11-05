FİNANS

Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin gelecek yıl raylara inmesi hedefleniyor

Türkiye, demir yollarındaki millileşme çalışmaları kapsamında gelecek yıl saatte 160 kilometre hıza sahip 9 milli elektrikli tren seti ile saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı tren setini raylara indirecek

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl demir yolu ulaştırması ve kent içi ulaşımda ihtiyaç duyulan raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla tasarımı ve üretimi ile kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması temel amaç olarak belirlendi.

Yerli sanayinin AR-GE, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem aracının ve alt bileşenlerinin imalatı ile bakım ve onarımının yapılması da amaçlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda kamu alımlarının, raylı sistemlerde yerli üretimi daha etkin destekleyecek şekilde kullanılması sağlanacak, tasarım ve AR-GE faaliyetleri teşvik edilecek.

Orta vadede oluşması beklenen talep ve ihtiyaçlar belirlenerek mahalli idareler de dahil olmak üzere yerli raylı sistem araçlarının tedarik edilmesi yönünde gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecek.

Raylı sistem araçlarının yerli ve milli şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi amacıyla kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde devam eden yerli tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanarak demir yolu sektörünün raylı sistem araç ihtiyacı karşılanacak.

Bu kapsamda, saatte 225 kilometre hıza sahip, "milli hızlı tren" olarak bilinen projede prototip çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak.

Böylece, saatte 160 kilometre hıza sahip 9 milli elektrikli tren seti ve saate 225 kilometre hızdaki milli hızlı elektrikli tren seti ile 30 milli elektrikli anahat lokomotifi, TÜRASAŞ'tan temin edilecek.

Ayrıca "Coco Aks Tertibatlı Milli Lokomotif Platformu Projesi" ve demir yolu bakım aracının tasarım çalışmaları tamamlanarak prototip üretimine başlanacak.

MİLLİ HIZLI TREN İÇİN FABRİKA İNŞA ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTI!

Programa göre, ulaştırma ve lojistik sektöründe çevresel etkilerin ve maliyetlerin en aza indirilmesi ile enerji verimliliğinin artırılması amacıyla demir yolu ve deniz yolu taşımacılığına öncelik verilecek.

Bu çerçevede demir yollarında devam eden elektrifikasyon çalışmalarıyla uyumlu olacak şekilde "elektrikli çeken araç" sayısı artırılacak.

Öte yandan, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarına başlanmıştı. 15 bin metrekare büyüklüğünde olacak fabrikanın, 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olması, ekonomiye yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

hızlı tren sanayi
Düşünsene bu alet türkiyede!!!Artık seyret cümbüşü!.Kazanın ,belanın ihmalin,reziletin binbir türü!.Koyunlara mı çarpar,raydan uçup evlere mi girer,bulduğuna mı toslar siz seçin.La gaçın la gaçın!.Türkler uzayda!...
nereye geliyo uzaya mı hızlı tren geliyo
