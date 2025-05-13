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Türkiye'nin ilk uçan arabası! 2026'da İstanbul semalarında olacak: Kadıköy'den Beşiktaş sadece 7 dakika sürecek

Türkiye, havacılıkta yeni bir döneme adım attı ve yerli girişimcilikle yapılan ilk uçan araba resmen tanıtıldı. 2026 yılında İstanbul semalarında olması hedeflenen uçan araba ile mesafeler kısalacak, trafik derdi de ortadan kalkacak. Öyle ki Kadıköy'den yola çıkan biri, Beşiktaş'a sadece 7 dakikada ulaşabilecek. Peki herkes uçan arabayı kullanabilecek mi? İşte yanıtı...

Türkiye'nin ilk uçan arabası! 2026'da İstanbul semalarında olacak: Kadıköy'den Beşiktaş sadece 7 dakika sürecek
Devrim Karadağ

Özellikle drone teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, uçan araba hayali için yapılan çalışmalar iyiden iyiye hızlanmaya başladı. Amerika'da, Çin'de uçan arabaya çok yakın çalışmalar yapılırken artık Türkiye'de devreye girdi. Yakın gelecekte İstanbul boğazının üstünde arabalar görürseniz şaşırmayacaksınız. İşte Türk mühendislerin hazırladığı uçan araba...

Kimi zaman filmlere konu oldu, kimi zaman masallarda anlatıldı... İnsanlığın en büyük hayallerinden olan uçan arabalar gerçek oldu.

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TÜRKİYE'NİN İLK UÇAN ARABASI

ATV Haber'de yer alan habere göre; Türkiye, havacılıkta yeni bir döneme adım attı. Türk mühendisler, yerli teknoloji girişimiyle iki kişilik uçan araba modelini resmen tanıttı.

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2026 YILINDA İSTANBUL SEMALARINDA OLACAK

Uçuş testleri devam eden Türkiye'nin ilk uçan arabasının 2026 yılında İstanbul semalarında olması bekleniyor.

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KADIKÖY'DEN BEŞİKTAŞ 7 DAKİKA SÜRECEK

Uçan arabalarla birlikte mesafeler kısalacak, trafik derdi de ortadan kalkacak. Öyle ki Kadıköy'den yola çıkan biri, Beşiktaş'a sadece 7 dakikada ulaşabilecek.

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KİMLER KULLANABİLECEK?

Uçan arabalar için 30 saatlik bir uçuş eğitimi gerektiğini belirten uzmanlar, bu eğitimi tamamlayan herkesin uçan arabayı kullanabileceğini söyledi.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Türkiye uçan araba
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