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Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul Boğazı'nda

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçişin 11 saat sürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul Boğazı'nda

İstanbul Boğazı transit gemi trafiği, saat 08.00'de, yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

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Ahırkapı Demir Sahası'ndan hareket eden platformun, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nın önünde olması planlanıyor.

Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak.

Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi'nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

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OSMAN GAZİ'NİN GÖREVİ 2026'DA BAŞLAYACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, buradaki 20 yıllık görevine 1 yıl sonra başlayacak.

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Platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

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Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun 140 kişilik personel kapasitesi bulunuyor.

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Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğal gaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

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Gelecek yılın ortasında görev yapmaya başlayacak yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı gaz
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