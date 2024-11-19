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Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan olayından yeni bir dava daha çıktı! 2 kişinin adını verdi 'O büyük bir tefecidir'

19.11.2024 10:31
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve "Moci" olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim" dediği aktarıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan olayından yeni bir dava daha çıktı! 2 kişinin adını verdi 'O büyük bir tefecidir'

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Seçil Erzan olayında yeni bir gelişme daha yaşandı: "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına yeni dava! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan "sanık", Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise "müşteki-sanık" olarak yer aldı.

İddianamede Erzan'ın, bankanın bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirdiğini söyleyerek, Haghani ve Arslan'ı bu fona para yatırmaya ikna ettiği, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar aldığı anlatıldı.

İlerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
DenizBank Seçil Erzan
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