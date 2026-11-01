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Türkiye'nin "kritik teknoloji" ihracatı 9 ayda 86,4 milyar doları buldu

Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerden oluşan "kritik teknoloji" ihracatı, ocak-eylül döneminde 86,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin "kritik teknoloji" ihracatı 9 ayda 86,4 milyar doları buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin teknoloji üretimini artıracak politikalara öncelik vermesi, ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmata, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizatlara kadar yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ihracatını artırıyor.

Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53,1 milyar dolar iken 2017'de 60,1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77,4 milyar dolar bandına çıkarken 2022'de 88,7 milyar dolar oldu. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97,3 milyar dolar, 2024'te 101,1 milyar dolar ve geçen yıl 111,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ihracat, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 86,4 milyar dolara çıktı.

YÜKSEK TEKNOLOJİDE BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 6,9 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatı, bu yılın 9 ayında da 7,4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi.

Bu kategoride en fazla ihracat 3 milyar dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" alanında gerçekleşti. Bunu 2,5 milyar dolarla "hava ve uzay araçları imalatı", 1,9 milyar dolarla "eczacılıkla ilgili, tıbbi, kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı" izledi.

ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİDE MOTORLU KARA TAŞITLARI ZİRVEDE

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da aynı dönemde yüzde 7,1 artışla 79 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bu kategoride yer alan "motorlu kara taşıtlarının imalatı" 29,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan sektör oldu.

Bunu 15,7 milyar dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünler", 15,1 milyar dolarla "elektrikli teçhizat" ve 14,1 milyar dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat" imalatları izledi.

Bu alanları da 3,4 milyar dolarla "silah ve mühimmat (cephane) imalatı", 818 milyon dolarla "tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı", 664 milyon dolarla "hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ile gemi ve tekne yapımı hariç diğer ulaşım araçlarının imalatı" takip etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat teknoloji tüik
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