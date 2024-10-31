Türkiye'nin kumaş deviydi... En ünlü markalara üretim yapıyordu! 45 yıllık şirket arkasında milyonlarca borç bırakarak iflas bayrağını çekti

Zorlayıcı ekonomik koşullar şirketlerin şartlarını darboğaza sokmaya devam ediyor. Birçok şirketin konkordato ilan ettiği bu dönemde bazı firmalar iflas bayrağını çekiyor. Türkiye'nin önde gelen kumaş üreticisi Emek Kumaş ekonomik koşullara dayanamayarak iflas bayrağını çekti.

KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ!

1980 yılında kurulan dev firma, Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller ve H&M, Gerry Weber, Koton ve Tom Taylor gibi dev firmalara üretim yapıyordu. Geçtiğimiz yıllarda konkordato ilan firma, mali tablosunu değiştiremedi.

Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi, 23 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Emek Kumaş Dış Ticaret İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi’nin iflasına hükmettiğini açıkladı. İflas eden Emek Group, çatısı altında faaliyet yürüten iştiraklerine ait 500 milyon liralık toplam borçla birlikte battı.