FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin mayıstaki ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin mayıstaki ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 artarak 3,4 milyon ton oldu. Üretim, ocak-mayıs döneminde yüzde 6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise mayısta yıllık bazda yüzde 1,1 azalışla 3,4 milyon tona geriledi, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 7,5 artışla 16,7 milyon tona çıktı.

ÇELİK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ

Çelik ürünleri ihracatı, mayısta 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 0,2 azalışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 0,6 düşüşle 914,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, ocak-mayıs döneminde ise yıllık bazda miktar bakımından yüzde 2,9 azalışla 6,1 milyon tona, değer bakımından yüzde 4,7 azalışla 4,1 milyar dolara geriledi.

İthalat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 16,4 azalışla 1,6 milyon ton, değer bazında yüzde 18,2 düşüşle 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yılın ilk 5 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 0,5 artışla 7,5 milyon tona yükseldi, değer yönünden ise yüzde 3,7 azalışla 5,1 milyar dolara indi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 80,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 79,9 seviyesine geriledi.

TEDBİRLERİN HIZLANDIRILMASINA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, son dönemde Çin menşeli ürünlere yönelik çeşitli ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasına rağmen, bu ülke kaynaklı çelik ithalatının beklenen ölçüde gerilemediğini hatta bazı ürün gruplarında yüksek oranlı artış eğilimini sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya ve ASEAN ülkelerinden gerçekleştirilen ithalatın da yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Yayan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) tarafından 2026 Temmuz'da yürürlüğe konulan yeni çelik korunma önleminin Türk çelik sektörü üzerindeki sınırlayıcı etkisinin başlangıçta öngörülenden daha düşük seviyede kalabileceği, özellikle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkeleri için tahsis edilen 1,5 milyon tonluk serbest kotadan alınabilecek pay sayesinde, Türkiye'nin AB'ye yönelik çelik ihracatının yıllık bazda 3 milyon tonun üzerine çıkarılabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin giderek güç kazandığı mevcut konjonktürde, Türkiye'nin de sanayi ve dış ticaret politikalarını gözden geçirmesine, yerli üretimi desteklemesine, haksız ithalatı önleyerek ve dış ticaret dengesini güçlendirecek tedbirleri hızlandırmasına ihtiyaç duyulmaktadır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurallar baştan sona değişti: Kaldırmak zorunda olacaklarKurallar baştan sona değişti: Kaldırmak zorunda olacaklar
Rüzgar ve güneş rekor getirdi! Almanya'da oran yüzde 58'i gördüRüzgar ve güneş rekor getirdi! Almanya'da oran yüzde 58'i gördü

Anahtar Kelimeler:
Türkiye mayıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Rusya duyurdu! Türkiye'ye gönderiyorlar

Rusya duyurdu! Türkiye'ye gönderiyorlar

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.