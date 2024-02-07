Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük illeri belli oldu! Zirvedeki kent ortalamayı 30'a katladı

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul ise kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile ilk sırada yer aldı. İşte nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük iller...