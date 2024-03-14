Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: Reina'nın işletmecisinin iflasına karar verildi!

2017 yılında 39 kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanlarından biri olarak gösterilen Reina gece kulübünün işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi. Antik Turizm şirketlerinin alacaklarıyla ilgili 3 milyon liraya yakın bir borcu bulunuyordu.

Borçların tahsil edilmesi için işçilerin avukatı tarafından dava açıldı. Dava süresince işçilerin alacakları tahsil edilmedi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 11 Mart Pazartesi günü görülen davanın 6. duruşmasında davalı Mehmet Koçaslan'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemenin bu talebini reddederek beyan edeceğini açıkladı.

"İFLASINI GEREKTİRECEK BİR SEBEP YOKTUR"

Davalı Mehmet Koçaslan'ın avukatı duruşmasındaki beyanında, "Eğer reddi hakim talebimiz red olunacaksa, önceki beyanımızı tekrarlıyoruz, davalı iyi niyetlile borçlarını ödemektedir. Kesinleşen dosyaya ödenmiştir. İflasını gerektirecek bir sebep yoktur. Dosyayı ödemeye hazırız, gerekçeleri kararların çoğua tebliğ edilmemiştir. Bir Gerekçeli kararlar tebliğ olunduğu yerde de yapılması gerekir" dedi.

İFLAS KARARI VERİLDİ

Ünlü gece kulübü Reina'nın işletmeciliğini yapan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında tutarları bölen İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketinin iflasına karar verdi. (DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





