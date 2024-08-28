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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar ilk sırada! İkinci sırada kardeşi Haluk Bayraktar var, Rahmi Koç 3. sırada yer aldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.08.2024 10:20
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2023 gelir vergisi rekortmenleri Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı. Türkiye'nin vergi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar ilk sırada! İkinci sırada kardeşi Haluk Bayraktar var, Rahmi Koç 3. sırada yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2023'te gelir vergisinde rekortmen Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar 1,95 milyar TL'lik tahakkuk ile ilk sırada yer aldı.

Bayraktar'ı takip eden kişi ise kardeşi Haluk Bayraktar oldu. haluk Bayraktar'ın 2023'te tahakkuk eden vergisi 1,68 milyar TL oldu.

2022'DEN BERİ BİRİNCİ

Selçuk Bayraktar, 2022 yılında da 564 milyondan fazla vergi vererek birinci olmuştu.

GEÇEN SENE DE ÜÇÜNCÜ OLMUŞTU!

rahmi koç aa

2022 yılında da üçüncü olan Rahmi Koç, bu sene de üçüncü olarak listeye girdi. Koç'un tahakkuk eden vergisi ise 480 milyon TL olarak kaydedildi.

2023'te de listede ismini açıklamayan isimlerin çokluğu dikkat çekti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 100 kişilik listesinde sadece 27 mükellef isminin açıklanmasına onay verdi.

LİSTEDE BAŞKA KİMLER VAR?

Listenin beşinci sırasında yer alan İpek Kıraç'ın tahakkuk eden vergisi 480 milyon lira oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 261,7 milyon liralık tahakkuk ile 7'nci sırada yer aldı.

ZİRAAT BANKASI İLK SIRADA YER ALDI

Kurumlar vergisi tarafında ise ilk sırayı bankaların işgal ettiği görüldü. GİB'in listesine göre 2023 yılı için ilk sırada 22,75 milyar TL'lik tahakkuk ile Ziraat Bankası yer aldı. Ziraat Bankası'nı 21,87 milyar TL ile Garanti BBVA, 12,56 milyar TL ile Akbank izledi.

Reel sektör tarafında vergi rekortmeni ise 6,28 milyar TL ile Mercedes-Benz Türk AŞ oldu.

2023 vergi

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Baykar rekor vergi
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