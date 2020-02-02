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Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Avrupa'da en fazla otomobil ve hafif ticari araç satan 9. ülke olan Türkiye, otomotiv pazarındaki daralmaya rağmen 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı - Mercedes, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer önemli markalara sahip Almanya, geçen yıl Avrupa'nın en fazla araç satan ülkesi olarak kayıtlara geçti - Türkiye hariç tutulduğunda 30 ülkenin bulunduğu listenin son beşlisi Bulgaristan, Estonya, Letonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İzlanda oldu - Avrupa'da satılan araçların yüzde 71,29'unu listede yer alan ilk 5 ülke gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye, geçen yıl Avrupa'da en fazla otomobil ve hafit ticari araç satan 9. ülke olarak kayıtlara geçerken, 22 Avrupa ülkesini de geride bıraktı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomotiv pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 yılında yüzde 1,4 arttı ve 18 milyon 441 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018'de 18 milyon 195 bin 868 adetlik satış yapılmıştı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri arasında geçen yıl Avrupa'nın en fazla araç satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, geçen yıl 4 milyon 17 bin 59 adet satış gerçekleştirdi.

- Fransa 2. sıraya yükseldi

Almanya'yı 2 milyon 755 bin 695 adetlik toplam satışla Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer firmalara sahip olan Fransa takip etti. Fransa, ikincilik sırasını İngiltere'den aldı.

Otomobil ve hafif ticari satışlarında 3. sırada yer alan İngiltere ise Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalarıyla 2 milyon 742 bin 114 adet araç sattı. İngiltere'yi 2 milyon 131 bin 916 satışıyla İtalya ve 1 milyon 501 bin 260 adetlik satışla İspanya izledi.

Toplam pazarda 18 milyon 441 bin 598 adetlik araç satışının 13 milyon 148 bin 44'ünü, yani yüzde 71,29'unu söz konusu 5 ülke gerçekleştirdi.

- İzlanda son sırada

Türkiye hariç toplamda 30 ülkenin bulunduğu listenin son 5 ülkesine bakıldığında ise 13 bin 483 adetlik satışla İzlanda son sırada yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 14 bin 614 adetle sondan ikinci, Letonya 22 bin 146 adetle sondan üçüncü oldu. Estonya ise 32 bin 226 ile sondan dördüncü ve Bulgaristan da 41 bin 356 adetlik satışla sondan beşinci sırada yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2019 yılında yüzde 34 ile İzlanda, yüzde 5,6 ile İrlanda ve yüzde 4,9 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk 3 pazar sıralamasında Litvanya yüzde 30,3, Romanya yüzde 19,3 ve Macaristan yüzde 14,3 oranlarıyla yer aldı.

2019 yılında Türkiye, yüzde 23,3'lük azalış ile Avrupa otomotiv satış sırlamasında 9'uncu ülke oldu. 491 bin 909 adet satış gerçekleştiren Türkiye, aralarında İsveç, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Portekiz gibi ülkelerin de yer aldığı 22 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Aralık 2019 verilerine göre de Türkiye, 92 bin 847 adetlik satışla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından 6. sırada yer aldı.

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araba, Avrupa, Avrupa Otomotiv satışları, otomobil, otomotiv,

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