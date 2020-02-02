Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye, geçen yıl Avrupa'da en fazla otomobil ve hafit ticari araç satan 9. ülke olarak kayıtlara geçerken, 22 Avrupa ülkesini de geride bıraktı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomotiv pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 yılında yüzde 1,4 arttı ve 18 milyon 441 bin 598 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018'de 18 milyon 195 bin 868 adetlik satış yapılmıştı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri arasında geçen yıl Avrupa'nın en fazla araç satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, geçen yıl 4 milyon 17 bin 59 adet satış gerçekleştirdi.

- Fransa 2. sıraya yükseldi

Almanya'yı 2 milyon 755 bin 695 adetlik toplam satışla Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer firmalara sahip olan Fransa takip etti. Fransa, ikincilik sırasını İngiltere'den aldı.