FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye petrol üretiminin yarısı Gabar'dan

Türkiye petrol üretiminin yarısı Gabar'dan

23.08.2024 13:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de günlük petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaştı. 47 bin 58 varil günlük petrol üretimi ile Türkiye'de çıkarılan petrolün yarısı Şırnak Gabar Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye petrol üretiminin yarısı Gabar'dan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'de günlük petrol üretiminde yeni rekora ulaşıldığını belirtti. Türkiye genelinde günlük ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaşıldığını Şırnak Gabar'da ise günlük üretimin 47 bin 58 varile ulaşıldığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklama, Bakanlığın petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim rekorları kırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, “Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık.” İfadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, “15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu” dedi.

hgh

Akçay Köyü sakinlerinden Ramazan Yılmaz isimli vatandaş, TPAO tarafından Gabar Dağı'nda bir kuyuda günlük 700 varil ile başlayan petrol üretimin bugün 2 bin, 2 bin 500 varile ulaştığını belirterek, TPAO'nun bölge gençleri için iş istihdam alanlarını açmalarını talep ettiklerini ifade ederek, “2009-2020'de yaptıkları çalışmalarda, sismik çalışmalarında ilk petrolü Gabar Dağı Esma Çevik-1 olarak keşif ettiler. 4-5 yıl içerisinde 30-40 kuyudan başlıyorlar. Akçay Köyü olarak mutluyuz, sevinçliyiz petrolün bizim köyden çıkmasından dolayı. Petrol bugün ülkemize bir faydası var. ülke ekonomimiz yükseliyor petrol sayesinde. Gençlerin de talebi var. İş sahaları, iş istihdamı açılsa. Gençler mevsimlik işçi olarak Manisa gibi yerlere gideceklerine bu gün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Kendi kapılarının önünde, evlerinde, kendi dağlarında çalışmak istiyorlar.
Eskiden bölge barut kokuyordu. Bugün ise petrol kokuyor. Bu konuda da çok mutluyuz. Gidemediğimiz yerlere rahatlıkla gidebiliyoruz petrol sayesinde. Aşamadığımız dağlara yol açtılar kuyular için, her şey için. Daha güzel hayvancılık yapabiliyoruz. Ulaşamadığımız yerlere ulaşabiliyoruz. Bugün ülke ekonomisi olarak petrolün Türkiye faydasının dokunacağını, bu gidişle de varil sayıları her geçen gün artıyor. Her kuyu daha çok sevinçli, daha müjdeli bir haber ile geliyor. 700 varil ile başlayan kuyudan şuan 2 bin, 2 bin 500 varil veriyor. Biz bunları duydukça seviniyoruz. Dediğim gibi bize burada iş sahaları açılması, istihdam olması bölgenin de daha fazla tanınıp turizme ve dışarıdan gelen misafirlere açık olmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Petrol
En Çok Okunan Haberler
Baba- kızın yataktaki pozu tepki çekmişti! O kareye soruşturma...

Baba- kızın yataktaki pozu tepki çekmişti! O kareye soruşturma...

Benzine indirim geldi! Sıra motorinde

Benzine indirim geldi! Sıra motorinde

600 Euro'ya aldığı arabasını gösterdi! Sosyal medyada çok konuşuldu

600 Euro'ya aldığı arabasını gösterdi! Sosyal medyada çok konuşuldu

2,5 milyon liralık kirayı güç gösterisine çevirdiler

2,5 milyon liralık kirayı güç gösterisine çevirdiler

Asgari ücrete zam oranında konuşulan yeni formül tartışma yaratacak: ‘Orta yol hesabı’

Asgari ücrete zam oranında konuşulan yeni formül tartışma yaratacak: ‘Orta yol hesabı’

TOKİ'den arsa fırsatı

TOKİ'den arsa fırsatı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.