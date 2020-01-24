FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01  10:00     Katı Yakıtlar 24/01  10:00     Kurulan ve Kapanan Şirketler 27/01  10:00     Kapasite kullanım oranı 27/01  10:00     Reel kesim güven endeksi 27/01  10:00     Sektörel Güven Endeksleri 29/01  10:00     Ekonomik güven endeksi 30/01  10:00     Motorlu Kara Taşıtları 31/01  10:00     Dış ticaret dengesi 31/01  10:00     Turizm gelirleri 31/01  11:00     Giriş çıkış yapanlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         24 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11:30      Almanya imalat PMI 11:30      Almanya hizmetler PMI 12:00      Euro bölgesi imalat PMI 12:00      Euro bölgesi hizmetler PMI 17:45      ABD Markit imalat PMI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         27 OCAK PAZARTESİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12:00      Almanya Ifo endeksi 18:00      ABD yeni konut satışları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         28 OCAK SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:30      ABD dayanıklı mal siparişleri 18:00      ABD tüketici güven endeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         29 OCAK ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18:00      ABD bekleyen konut satışları 22:00      Fed politika faizi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         30 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi işsizlik 15:00      BoE politika faizi 16:30      ABD GSYH 16:30      ABD çekirdek GSYH 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         31 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi TÜFE 13:00      Euro bölgesi GSYH 16:30      ABD kişisel gelirler 16:30      ABD kişisel harcamalar 16:30      ABD çekirdek PCE 17:45      ABD Chicago PMI 18:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/01 10:00 Katı Yakıtlar
24/01 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
27/01 10:00 Kapasite kullanım oranı
27/01 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/01 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
29/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/01 10:00 Motorlu Kara Taşıtları
31/01 10:00 Dış ticaret dengesi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 11:00 Giriş çıkış yapanlar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 24 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:30 Almanya imalat PMI
11:30 Almanya hizmetler PMI
12:00 Euro bölgesi imalat PMI
12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
17:45 ABD Markit imalat PMI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 27 OCAK PAZARTESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:00 Almanya Ifo endeksi
18:00 ABD yeni konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 28 OCAK SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
18:00 ABD tüketici güven endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 29 OCAK ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18:00 ABD bekleyen konut satışları
22:00 Fed politika faizi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 30 OCAK PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi işsizlik
15:00 BoE politika faizi
16:30 ABD GSYH
16:30 ABD çekirdek GSYH
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 31 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi TÜFE
13:00 Euro bölgesi GSYH
16:30 ABD kişisel gelirler
16:30 ABD kişisel harcamalar
16:30 ABD çekirdek PCE
17:45 ABD Chicago PMI
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
RG-Borsada rayici olmayan dövizlerin 2019 kurları belirlendiRG-Borsada rayici olmayan dövizlerin 2019 kurları belirlendi
Altın fiyatlarında son durum...Altın fiyatlarında son durum...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak

200 bin liraya kadar hibe desteği ödenecek

200 bin liraya kadar hibe desteği ödenecek

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RG-Borsada rayici olmayan dövizlerin 2019 kurları belirlendi

RG-Borsada rayici olmayan dövizlerin 2019 kurları belirlendi

Altın fiyatları 24 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum...

Alman ekonomisi 2020 için çok iddialı değil

Alman ekonomisi 2020 için çok iddialı değil

ABD’den İran Bağlantılı Yeni Yaptırımlar

ABD’den İran Bağlantılı Yeni Yaptırımlar

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.