Türkiye ve İsviçre arasındaki kara yoluyla taşımacılığa ilişkin anlaşma yenilendi

Bakanlığın, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Türkiye ile İsviçre arasındaki 1977 tarihli mevcut anlaşmanın yerini alan "Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Anlaşma"nın yenilenmesine yönelik sürecin, tamamlandığı ifade edildi.

Yeni anlaşmanın Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve İsviçre Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer tarafından imzalandığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, sahip olduğu yüksek bağlantısallık, kurumsal kapasite ve operasyonel tecrübeyle, küresel lojistik mimarisinin şekillenmesinde belirleyici bir konumda olmayı sürdürüyor. İki ülke arasındaki taşımacılığı daha etkin, modern ve sürdürülebilir hale getirecek, ticaret hacmine ve lojistik işbirliğine önemli katkılar sunacak anlaşmamız hayırlı olsun."

