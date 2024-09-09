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Türkiye, yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar atacak

09.09.2024 13:44
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Dijital dönüşüme odaklanan Türkiye, özellikle yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar için rotasını çizdi.

Türkiye, yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar atacak

2025-2027 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, yeni dönemde odaklanılacak konulardan biri de dijital dönüşüm süreci olacak.

Bu kapsamda, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetlerin desteklenmesi yoluyla büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Yapay zeka da sürecin önemli araçlardan biri olacak. Bunun için yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmeler ve araştırma merkezlerinin sayısının artırılması planlanıyor. Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştırılacak. Uluslararası iş birlikleri de yeni dönemin öne çıkacak adımlarından biri olacak.

Yapay zeka ekosistem çağrılarıyla Türkiye'nin bu alandaki ekosistemi harekete geçirilecek. Desteklenen projelerle geliştirilen çözümlerden elde edilen bilgi birikimi ekosisteme aktarılacak.

Yapay zekaya ilişkin mevzuat da düzenlenecek. Bu kapsamda, mevzuatın Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü ile uyumlaştırılması hedefleniyor.

ÇİP ENDÜSTRİSİNDE KABİLİYETLER GELİŞTİRİLECEK

OVP ile dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi kapsamında çip endüstrisinden 5G'ye, uydu geliştirmeden bulut bilişime kadar birçok alanda gelişim öngörülüyor. Bunun için verimlilik artışı amacıyla kurulan "yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri"nin (model fabrikalar) dijital dönüşüm hizmeti vermek üzere altyapıları tamamlanacak. Yeşil dönüşüm için de imalat sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni hizmetler verecek şekilde kapasiteleri artırılacak.

Çip endüstrisinde AR-GE, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri geliştirilecek. Çalışmalar destek mekanizmalarıyla güçlendirilecek.

AYRICA 5G VE ÖTESİ İÇİN UYGULAMA PLANI HAZIRLANACAK

Uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetleri koordine edilerek, nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda AR-GE ve ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

KOBİ'lerde yaygın olarak ihtiyaç duyulan bilişim ihtiyaçları için esnek, ihtiyaca göre özelleştirilebilir, modüler çözümler, açık kaynak kodlu olarak sunulacak ve KOBİ'lere bu araçlara erişimde destek sağlanacak.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
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