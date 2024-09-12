Türkiye'ye 1.8 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

YASED, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayınladı.

Bugün yayınlanan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının temmuz ayında, Türkiye’ye, 1 milyar 180 milyon dolar değerinde UDY girişi oldu.

Yılın yedi ayında Türkiye’ye gelen UDY miktarı ise 5 milyar 897 milyon dolar olarak kaydedildi. Yedi ayda gerçekleşen UDY miktarı ile önceki yılın aynı dönemindeki 5 milyar 873 milyon dolarlık seviyeye çok yakın bir performans sergilendi.

Temmuz ayında gerçekleşen UDY girişinin 587 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde oldu. Temmuzdaki UDY’nin 306 milyon doları borçlanma araçları, 289 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içinde yatırım tasfiyelerinin 2 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, temmuz ayındaki UDY girişi 1 milyar 180 milyon dolar oldu.

En fazla yatırım kimyasal ürünlerin ve elektronik ürünlerin imalatında gerçekleşti

Temmuz 2024’te, 587 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişlerinden, 168 milyon dolarlık yatırım girişi ile "kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı" yüzde 29’luk bir pay aldı. Kimyasallar geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergilerken en fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 20’lik pay ile bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 14’lük pay ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 12’lik pay ile inşaat oldu.

EN FAZLA ULUSLARARASI YATIRIM ALMANYA, HOLLANDA VE ABD’DEN GELDİ

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2024’ün yedinci ayında yüzde 70’lik bir pay aldı. Aynı ay içerisinde Amerika kıtası ülkeleri yüzde 12’lik paylarıyla Türkiye’ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Temmuz 2024’te ülkeler özelinde, Almanya yüzde 39 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 24 ile Hollanda, yüzde 12 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 5 ile İsviçre ve yüzde 4 ile Birleşik Krallık takip etti.

Yılın ilk yedi ayı değerlendirildiğinde ise Türkiye’ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20’lik payı ile Hollanda, yüzde 15’lik payı ile Almanya ve yüzde 13’lük payı ile ABD olarak sıralandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır