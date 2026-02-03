FİNANS

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak: 2 milyondan fazla hane faydalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile yapılan enerji iş birliğini duyurdu. Karaman ve Sivas'a kurulacak güneş ve rüzgar santrallerinin maliyetinin 2 milyar dolar olduğu açıklandı. Bakan Bayraktar bu adımla 2 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

Recep Demircan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji anlaşması imzalandığını ifade etti. Bakan Bayraktar Sivas ve Karaman'a yapılacak projelerin maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan dan Türkiye ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman a kurulacak: 2 milyondan fazla hane faydalanacak 1

Bakan Bayraktar'ın açıklamasından satır başları:

"Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi mevkidaşım Sayın Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’ya imza attık.

"SİVAS VE KARAMAN'DA İNŞA EDİLECEK"

Anlaşma kapsamında Türkiye’de toplamda 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgâr santrallerinin Suudi Arabistan şirketleri tarafından inşa edilmesini hedefliyoruz. Bunun ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman illerimizde toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projelerinin hayata geçirilmesini kararlaştırdık.

Enerji sektörümüze yönelik doğrudan yabancı yatırımların en önemli örneklerinden biri olarak gördüğümüz bu yatırımların tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek. Uluslararası finans kuruluşları tarafından da kredi sağlanacak.

Kilovatsaat başına Karaman’da yapılacak santralden 1,995 euro cent, Sivas’ta yapılacak santralden ise 2,3415 euro cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacak. Bu fiyatlar yapılacak santralleri, Türkiye’de inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük elektrik satış fiyatı ile ön plana çıkaracak. Ayrıca santraller %50 yerlilik oranı ile ülkemizin elektrik ekipman ve hizmet sektörlerine de önemli katkı sağlayacak.

Suudi Arabistan dan Türkiye ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman a kurulacak: 2 milyondan fazla hane faydalanacak 2

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak güneş enerjisi santralleri 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye’nin yatırım ortamına ve Türkiye’nin enerji sektörüne duyulan güveni gösteren bu projeler Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2035 yılına kadar 120.000 MW güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefi yolunda atılmış en önemli adımlardan biri niteliğindedir. Milletimize hayırlı olsun."

03 Şubat 2026
03 Şubat 2026

Suudi Arabistan Türkiye güneş enerjisi rüzgar enerjisi
