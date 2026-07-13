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Türkiye'ye doğrudan yatırımda ilk 5 ay tablosu: Yüzde 15 gerileme

YASED verilerine göre Türkiye'ye ocak-mayıs döneminde gelen uluslararası doğrudan yatırım 4 milyar dolar olurken, geçen yıla göre yüzde 15 azaldı.

Türkiye'ye doğrudan yatırımda ilk 5 ay tablosu: Yüzde 15 gerileme
Aleyna Türkmen

Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişlerinde yılın ilk beş ayında düşüş yaşandı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileriyle hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni yayımladı. Ekonomim' de yer alan habere göre, ocak-mayıs döneminde Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre, yılın ilk beş ayında kaydedilen yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azaldı. Buna rağmen 2003 yılından bu yana Türkiye'ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı 292 milyar doların üzerine yükseldi.

Türkiye ye doğrudan yatırımda ilk 5 ay tablosu: Yüzde 15 gerileme 1

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ ZİRVEDE YER ALDI

Mayıs ayında Türkiye'ye 296 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Bu tutarın 239 milyon doları yatırım sermayesinden, 184 milyon doları ise yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarından oluştu.

Öte yandan aynı ayda gerçekleşen 46 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi ile 81 milyon dolarlık borçlanma araçlarının aşağı yönlü etkisi, toplam yatırım girişini sınırlandırdı.

Sektörel dağılıma bakıldığında mayıs ayında 57 milyon dolarlık yatırımla bilgi ve iletişim sektörü ilk sırada yer aldı. Bu alanı toptan ve perakende ticaret ile mobilya ve diğer imalat sanayi faaliyetleri takip etti.

Ocak-mayıs döneminde de en fazla yatırım çeken sektör 446 milyon dolarla bilgi ve iletişim oldu. Ardından 331 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret, 255 milyon dolarla finans, 205 milyon dolarla kimyasal ürünlerin imalatı ve 201 milyon dolarla elektronik ürünlerin imalatı geldi.

Türkiye ye doğrudan yatırımda ilk 5 ay tablosu: Yüzde 15 gerileme 2

YATIRIMDA ALMANYA İLK SIRADA

Ülkelere göre değerlendirildiğinde mayıs ayında en yüksek yatırım payını yüzde 22 ile ABD aldı. ABD'yi yüzde 18 ile Almanya, yüzde 11 ile Singapur, yüzde 8 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 7 ile Hollanda izledi.

Yılın ilk beş aylık döneminde ise Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke 516 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'nın ardından 502 milyon dolarla ABD gelirken, Birleşik Krallık 280 milyon dolarlık yatırımla üçüncü sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye TCMB yatırım uluslararası yatırımcı
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