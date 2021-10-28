FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. “Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı”

“Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı”

28.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisinin ciddi anlamda arttığını söyleyen Derya Bağcı “Görüştüğümüz büyük gruplar başta teknoloji olmak üzere Türkiye’de üretim için yatırım yapmak istiyor” dedi.

“Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı”

ABD, Hong Kong, İtalya, Lüksemburg ve Avusturya gibi ülkelerde 800 milyon dolarlık fon yöneten ve Tanzanya Menkul Kıymetler TSL Investment Bank’a ortak olmasıyla bilinen Türk şirketi İma Group, Türkiye’deki yatırımlarına hız vereceğini açıkladı.

YATIRIMLAR ARTTI

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye’nin mevcut ekonomik durumu nedeniyle yabancı yatırımcılar için fırsat barındırdığını söyleyerek “Pandemi tüm dünyanın ticaret ve yatırım konjonktürünü değiştirdi. Navlun fiyatlarındaki artış ve bozulan tedarik zinciri nedeniyle Çin cazip olmaktan çıktı. Dolayısıyla Türkiye gibi jeopolitik konumu önemli olan ülkelere yatırımlar kaydı. Dövizin yüksek olması Türkiye’ye daha fazla yatırımın gelmesine neden oldu. Bizim de görüştüğümüz büyük gruplar var. Başta teknoloji olmak üzere, üretim tarafından Türkiye’ye yatırım yapmak istiyorlar” dedi. (İHA)

Turizm geliri geçen yıla göre yüzde 181,8 arttıTurizm geliri geçen yıla göre yüzde 181,8 arttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EPGİS duyurdu: Benzine 25 kuruşluk indirim!EPGİS duyurdu: Benzine 25 kuruşluk indirim!
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Öğrencilere dev destek! Burs da var kredi deÖğrencilere dev destek! Burs da var kredi de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Kriz devam ediyor: Benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

Kriz devam ediyor: Benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyor

Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyor

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.