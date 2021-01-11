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Türkiye'de Ekim dönemi işsizlik oranı yüzde 12,7 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2021 10:54 | Son Güncelleme

TÜİK'İn verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlik, Ekim döneminde yüzde 12,7 oldu.

Aynı dönemde genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'e göre 15 ve daha yukarı yaştaki işsizler, önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 14,8'e düştü.

Aynı dönemde istihdam edilenler de 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişiye, istihdam oranı da 2,3 puan azalışla yüzde 43,6'ya geriledi.

İşgücü 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50,0 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 24,9, istihdam oranı ise 2,2 puan azalarak yüzde 30,6 oldu.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 3,0 puanlık azalışla yüzde 40,8 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'in verilerine göre ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla yüde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

DHA,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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