"Türkiye'de Ekonomik Büyüme Oranı %2'ye Düşecek"

Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda, ekonomik büyüme oranının 2022 ve 2023 yıllarında küresel çapta düşüşe geçeceği belirtildi. Rapora göre, Türkiye’nin 2022 yılında ekonomik büyüme oranı da daha önce yapılan tahminlerin de altına düşerek yüzde 2’de kalacak.

Dünya Bankası’nın bugün yayınlanan Küresel Ekonomik Beklentiler 2022 başlıklı raporunda, Corona virüsü pandemisinin başladığı 2020 yılında yaşanan ekonomik gerilemenin ardından geçen yıl kaydedilen hızlı büyümenin bu yıl ve 2023 yılında yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Raporda yer verilen tahminlere göre, 2021 yılında yüzde 5,5 olan küresel ekonomik büyüme oranı bu yıl yüzde 4,1’e, gelecek yıl ise yüzde 3,2’ye düşecek.

“Dünya ekonomisi, COVID-19, enflasyon ve siyasal belirsizliklerle aynı anda karşı karşıya” diyen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, “artan eşitsizliklerin ve güvenlikle ilgili zorlukların özellikle gelişmekte olan ülkelere zarar verdiğine” vurgu yaptı. Malpass, mevcut ekonomik zorluklar karşısında daha fazla sayıda ülkenin ekonomik büyüme kaydedebilmesini sağlamak için “hem kapsamlı ulusal politikalar hem de uyumlu uluslararası eylemler” gerektiğini kaydetti.

Corona virüsünün yeni varyantı Omicron’un birçok ülkede salgında yarattığı yeni dalgaların, ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz etkisi olduğu hatırlatılan raporda, her ne kadar büyüme oranında kürsel çapta bir gerileme beklense de, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin pandemi öncesi ekonomilerini yakalama hızlarında farklılık olacağının da altı çizildi.

Gelişmiş ülkelerde 2021 yılında yüzde 5 olan ortalama büyüme oranı bu yıl yüzde 3,8’e, gelecek yıl ise yüzde 2,3’e düşecek. Ancak uzmanlar bunun, söz konusu ülkelerin 2023 yılında pandemi öncesi ekonomik dinamiklerini yeniden yakalamaları için yeterli olduğunu söylüyor.

Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkeler, mevcut büyüme oranlarına bakıldığında, 2023 yılında, pandemi öncesinde sahip oldukları ekonomik kapasitenin hala ortalama yüzde 7,5 gerisinde kalacak.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda tarihi seviyelere ulaşan enflasyon artışı da önümüzdeki iki yıl boyunca küresel ekonomik büyümenin önünde engel teşkil edecek etkenler arasında gösteriliyor.

“Türkiye’de büyüme siyasal belirsizlikler nedeniyle gerileyecek”

Yükselen Piyasa ve Gelişmekte Olan Ülkeler’in (EMDE ülkeleri) yaklaşık üçte birinde 2022 yılında kaydedilmesi beklenen ekonomik büyümenin bir önceki yıla oranla daha düşük olacağı belirtiliyor. Bu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de de ekonomik büyümenin bu yıl yavaşlaması bekleniyor.

Raporda, Azerbaycan, Rusya dahil bazı ülkelerde ekonomik büyümedeki yavaşlamanın petrol üretimine bağlı olacağı; Maldivler, Filipinler ve Tayland’da turizm sektöründeki yavaşlama nedeniyle büyümenin gerileyeceği; Etiyopya dahil bazı ülkelerde de silahlı çatışmaların ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi. Rapora göre, Türkiye’nin 2022 yılında ekonomik büyüme oranında düşüş yaşama nedeni ise “siyasal belirsizliklerde kaydedilen keskin yükseliş” olarak gösterildi.

Türkiye ekonomisindeki beklentilerle ilgili olarak, yüksek enflasyonun tüketim alanında yarattığı daralma, yatırım olasılıklarındaki düşüş ve siyasal belirsizliklerle gelen kur krizinin olumsuz etkisinin 2022 yılı boyunca devam edeceği tahmininde bulunuldu.

Diğer taraftan, Türkiye’de 2023 yılı itibariyle ekonomik büyümenin yeniden yükselmeye başlayacağı ancak yüzde 3’lerde kalacağı belirtildi.

Raporu hazırlayan uzmanlar, Türkiye’de enflasyon ve belirsizliklerle gelen güven kaybının önüne geçilmemesi halinde “ekonomik çalkantıların” daha da tetikleneceği değerlendirmesini yaptı.

