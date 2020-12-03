Türkiye'de enflasyon yüzde 14,03 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2,30 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 14,03 düzeyine yükseldi. Buna göre, tüketici fiyatlarında yılın ilk 11 ayında yüzde 13,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceğini, 2021 sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" tahmininde bulunmuştu.

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