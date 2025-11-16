FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyon 227 bin 40 tona çıktı.

Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylüle ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 62,4 artarak 2 milyon 738 bin 755 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 3,4 azalarak 1 milyon 123 bin 696 tona düştü. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyon 227 bin 40 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 950 bin 297 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 269 bin 442 tonla Kazakistan ve 209 bin 947 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 artarak 519 bin 128 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları da yüzde 8,9 artışla 3 milyon 73 bin 545 ton olarak kayıtlara geçti. Toplam motorin satışları ise yüzde 6,9 artarak 2 milyon 392 bin 405 tona çıktı.

PETROL PİYASASINDA İHRACAT YÜZDE 24,2 ARTTI

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 24,2 artışla 1 milyon 42 bin 774 tona yükseldi.

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı yüzde 277,8 artarak 78 bin 362 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 86,6 artışla 117 bin 618 tona çıktı. Havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 19,3 yükselişle 621 bin 779 ton oldu.

Benzin türleri ihracatı ise yüzde 2,5 azalarak 12 bin 528 ton olarak gerçekleşti.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YÜZDE 39,7 ARTTI

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 39,7 artışla 3 milyon 254 bin 173 ton olarak kayıtlara geçti.

Motorin türleri üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,5 artışla 1 milyon 375 bin 282 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 26,5 artışla 584 bin 174 ton, benzin türleri üretimi yüzde 10,3 artışla 502 bin 607 ton olarak gerçekleşti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Para transferlerinde yeni dönem: Zorunlu olacak... "Parmak izi, çip, göz taraması"Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Para transferlerinde yeni dönem: Zorunlu olacak... "Parmak izi, çip, göz taraması"
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişti! Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişti!

Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.