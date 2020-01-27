Türkiye’nin tüm çocukları Toyota’nın resim yarışmasında buluşacak

İSTANBUL (AA)- Toyota’nın düzenlemiş olduğu “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması” Türkiye ulusal yarışması başlıyor.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, 15 yaşın altındaki Türk çocuklarının dokuzuncu kez katılacağı resim yarışması için başvurular 13 Mart 2020 tarihine kadar sürecek.

Türkiye’deki değerlendirmelerde 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl “Özel Eğitim” öğrencileri kategorisi de eklenecek. Bu dört kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri birbirinden değerli ödüller kazanacak. Sonuçlar bu yıl 100’üncü yılı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açıklanacak.

Toyota tarafından 2004 yılından bu yana “Senin Hayalin – Geleceğin Arabası” temasıyla düzenlenen yarışma, otomobilleri çocuklara sevdirmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla organize ediliyor. Çocukların hayallerindeki arabayı resme dökmeleri için fırsat sunan yarışmaya her sene büyük ilgi gösterilirken, birbirinden yaratıcı resimler dereceye girmek için yarışıyor. Çocukların dokuzuncu kez hayallerindeki otomobili resimlerine yansıtarak yer alacağı yarışmaya geçtiğimiz 8 yılda 60 binden fazla Türk çocuğu katıldı.